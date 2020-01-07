Дуда объяснил отказ ехать на форум памяти холокоста

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда объяснил отказ посетить мероприятия по случаю 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау решением организаторов не предоставлять ему слово.
В начале января польское издание Gazeta Wyborcza сообщило, что Дуда якобы не поедет в Израиль, где будут проходить памятные торжества, из-за присутствия на мероприятии президента России Владимира Путина.
Польский лидер заявил, что получил приглашение на форум и обратился к организаторам с просьбой выступить там с речью.
"Мы обратились к израильской стороне, чтобы голос президента Польши мог там прозвучать", — сказал Дуда, отметив, что в Израиле "будет предоставлено слово президентам Германии, России и другим главам государств".
Политик заявил, что в холокост погибли три миллиона польских евреев. По его мнению, выступление польского лидера на этом мероприятии "вполне обоснованно".
Ранее Дуда подчеркивал, что не планирует посещать форум, если ему не дадут слово.
По данным СМИ, торжества в Израиле организованы при участии главы израильского МИД Исраэля Каца, что является проблемой для польской стороны. В прошлом году Кац утверждал, что поляки "впитали антисемитизм с молоком матери".
Свой приезд в Израиль уже подтвердили президенты России, Франции, Германии и Италии.
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