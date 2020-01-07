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Ярославский омбудсмен рассказал о семье, где дети погибли при пожаре
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РИА Новости

Ярославский омбудсмен рассказал о семье, где дети погибли при пожаре

16:41 07.01.2020
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© Фото : СК РФ по Ярославской областиПоследствия пожара в деревне Кучеры Борисоглебского в Ярославской области
Последствия пожара в деревне Кучеры Борисоглебского в Ярославской области
© Фото : СК РФ по Ярославской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 янв – РИА Новости. Семья, в которой трое детей погибли при пожаре в Борисоглебском районе Ярославской области в ночь на вторник, была благополучной, мать работает педагогом, отец - электриком, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин.
Ранее региональное следственное управление сообщило, что в ночь на вторник в одноэтажном деревянном частном жилом доме в населенном пункте Кучеры Борисоглебского района погибли трое детей 5, 8 и 11 лет, двое взрослых были госпитализированы в Борисоглебскую ЦРБ. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). В качестве одной из основных версий по поводу причины возникновения пожара следствие рассматривает неисправность электропроводки. Следователи также проверяют нет ли халатности со стороны сотрудников системы профилактики, которые должны были работать с многодетной семьей.
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"Случившееся – очень большое горе для Ярославской земли. Я знаком с этой семьей – полноценная, хорошая, благополучная. Родители любящие. Мама работает педагогом в Ивановской средней школе, отец – электрик. Дети школьного возраста прекрасно учились", - рассказал Крупин.
По его словам, родителям помогли спастись соседи, в том числе директор школы.
"Ивановская школа – одна большая семья. При школе работает садик. Возможно, детям потребуется психологическая помощь после гибели их друзей, мы эту помощь готовы оказать", - подчеркнул омбудсмен.
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