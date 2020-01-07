В Саудовской Аравии заявили о поимке "самого опасного террориста"

БЕЙРУТ, 7 янв - РИА Новости. Саудовская Аравия во вторник заявила о поимке одного из самых разыскиваемых в стране террористов в городе Кутейф на востоке королевства, сообщает саудовский телеканал "Аль-Ихбария".
"В Кутейфе задержан самый опасный террорист Хусейн Али Ааль Аммар", - сообщает телеканал.
МВД Саудовской Аравии обвиняет Ааль Аммара в ряде крупных преступлений, включая похищение и убийство прокурора Мохаммада Джирани, расстрел патрульной машины в Даммаме и нападение на инкассаторов.
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