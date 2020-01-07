В Курске произошел хлопок газа в пятиэтажке

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Ребенок и один взрослый пострадали при хлопке газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Курске, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В результате хлопка газовоздушной смеси в квартире на первом этаже многоэтажного жилого дома на улице Рябиновая пострадали два человека, в том числе ребенок", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате ЧП нарушено остекление одной квартиры. По предварительным данным, несущие конструкции жилого дома не повреждены. Для оценки технического состояния здания планируется привлечь мобильный диагностический комплекс "Струна-М".