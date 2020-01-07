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В Курске произошел хлопок газа в пятиэтажке
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РИА Новости

В Курске произошел хлопок газа в пятиэтажке

16:15 07.01.2020 (обновлено: 16:24 07.01.2020)
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© Фото : ГУ МЧС России по Курской областиПоследствия хлопка газа на первом этаже в жилом доме, Курск. 7 января 2020
Последствия хлопка газа на первом этаже в жилом доме, Курск. 7 января 2020
© Фото : ГУ МЧС России по Курской области
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Ребенок и один взрослый пострадали при хлопке газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Курске, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В результате хлопка газовоздушной смеси в квартире на первом этаже многоэтажного жилого дома на улице Рябиновая пострадали два человека, в том числе ребенок", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, в результате ЧП нарушено остекление одной квартиры. По предварительным данным, несущие конструкции жилого дома не повреждены. Для оценки технического состояния здания планируется привлечь мобильный диагностический комплекс "Струна-М".
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