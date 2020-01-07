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РИА Наука
2020-01-07T19:20+0300
https://ria.ru/20200107/1563165960.html
Археологи обнаружили в Англии более 50 могил времен Римской Британии
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РИА Новости

Археологи обнаружили в Англии более 50 могил времен Римской Британии

16:00 07.01.2020 (обновлено: 19:20 07.01.2020)
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© Фото : Wessex ArchaeologyРаскопки на месте возведения новой школы в графстве Сомерсет в Великобритании
Раскопки на месте возведения новой школы в графстве Сомерсет в Великобритании
© Фото : Wessex Archaeology
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Более 50 захоронений времен Римской Британии обнаружены на месте возведения новой школы в графстве Сомерсет на юго-западе страны, сообщила во вторник газета Guardian.
По словам археологов, благодаря находке в графстве Сомерсет возможно раскрыть значительные детали жизни и смерти жителей юго-запада Великобритании после римского завоевания. Отмечается, что некоторые из людей, похороненных на этом кладбище, при жизни занимали высокое положение.
© Фото : Wessex ArchaeologyРаскопки на месте возведения новой школы в графстве Сомерсет в Великобритании
Раскопки на месте возведения новой школы в графстве Сомерсет в Великобритании
© Фото : Wessex Archaeology
Раскопки на месте возведения новой школы в графстве Сомерсет в Великобритании
"Этот объект является значительным открытием. Люди, очевидно, обладали неким статусом", - заявил археолог Стив Мембери, курировавший раскопки.
Большинство могил выложены внутри камнем и закрыты плитами. Археологи обнаружили в некоторых из них глиняную посуду и ювелирные изделия. Также была найдена монета второй половины первого века нашей эры и кусок резной кости, которая, вероятно, была частью рукояти ножа.
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Как сообщает издание, чтобы узнать больше о похороненных на этом кладбище людях, будет произведен анализ ДНК. По предварительным данным, они могут быть британцами, которые приняли римские обычаи после завоевания.
Отмечается, что работы по строительству школы были приостановлены в связи с обнаружением захоронений, но уже в этом месяце строительство возобновится.
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РИА НаукаАрхеологияАнглияВеликобритания
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