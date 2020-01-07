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2020-01-07T15:57+0300
https://ria.ru/20200107/1563165866.html
СМИ: США хотят построить в Ираке аэродром для бомбардировщиков B-52
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РИА Новости

СМИ: США хотят построить в Ираке аэродром для бомбардировщиков B-52

15:57 07.01.2020
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© U.S. Marine Corps / 1st Lt. Pawel PuczkoСтратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США
© U.S. Marine Corps / 1st Lt. Pawel Puczko
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. США намерены соорудить аэродром для стратегических бомбардировщиков B-52 на авиабазе Айн аль-Асад в провинции Анбар в Ираке, сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в сфере безопасности в провинции.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Пентагон планирует направить на Ближний Восток дополнительно 200 военнослужащих и шесть бомбардировщиков B-52 на фоне напряженности с Ираном.
"Американские войска намерены построить огромный международный аэродром с высокими характеристиками для стратегических бомбардировщиков B-52 на авиабазе Айн аль-Асад в районе аль-Багдади в округе Хайт на западе провинции Анбар", - отметил источник.
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Он добавил, что находящиеся на авиабазе американские войска расширили инфраструктуру аэродрома с целью строительства взлетно-посадочной полосы для бомбардировщиков.
Ранее иракский парламент потребовал от правительства добиться вывода американских войск с территории страны после того, как в ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
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Популярные комментарии
Пора подписывать договор с Кубой. И ставить там...ну, то, что нужно ставить.
7 января, 16:03
АИАлександр Иванов
1500001
Иранским ПВО не составит труда угомонить этот летающий антиквариат.
7 января, 16:25
maks.chuprin.87
1100000
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