СМИ: США хотят построить в Ираке аэродром для бомбардировщиков B-52

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. США намерены соорудить аэродром для стратегических бомбардировщиков B-52 на авиабазе Айн аль-Асад в провинции Анбар в Ираке , сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в сфере безопасности в провинции.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Пентагон планирует направить на Ближний Восток дополнительно 200 военнослужащих и шесть бомбардировщиков B-52 на фоне напряженности с Ираном

"Американские войска намерены построить огромный международный аэродром с высокими характеристиками для стратегических бомбардировщиков B-52 на авиабазе Айн аль-Асад в районе аль-Багдади в округе Хайт на западе провинции Анбар", - отметил источник.

Он добавил, что находящиеся на авиабазе американские войска расширили инфраструктуру аэродрома с целью строительства взлетно-посадочной полосы для бомбардировщиков.

Ранее иракский парламент потребовал от правительства добиться вывода американских войск с территории страны после того, как в ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.