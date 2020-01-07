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Туризм
2020-01-07T16:27+0300
https://ria.ru/20200107/1563165562.html
EgyptAir приостановила рейсы в Багдад
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РИА Новости

EgyptAir приостановила рейсы в Багдад

15:38 07.01.2020 (обновлено: 16:27 07.01.2020)
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© AP Photo / Christophe EnaСамолет авиакомпании EgyptAir
Самолет авиакомпании EgyptAir
© AP Photo / Christophe Ena
Самолет авиакомпании EgyptAir. Архивное фото
КАИР, 7 янв – РИА Новости. Египетская авиакомпания EgyptAir по соображениям безопасности приостановила полеты в столицу Ирака Багдад с 8 по 10 января, говорится в распространенном заявлении авиаперевозчика.
"В связи с нестабильной ситуацией в сфере безопасности, с которой столкнулся иракский город Багдад, принято решение приостановить рейсы авиакомпании EgyptAir в этот город, начиная со среды 8 января до пятницы 10 января", - говорится в документе.
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Согласно заявлению, министерство гражданской авиации Египта следит за ситуацией совместно со всеми заинтересованными структурами и примет решение о возобновлении авиасообщения, как только ситуация улучшится. Пассажирам, забронировавшим рейсы на эти даты, предлагается обратиться в авиакомпанию, чтобы поменять дату вылета.
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