EgyptAir приостановила рейсы в Багдад

"В связи с нестабильной ситуацией в сфере безопасности, с которой столкнулся иракский город Багдад, принято решение приостановить рейсы авиакомпании EgyptAir в этот город, начиная со среды 8 января до пятницы 10 января", - говорится в документе.

Согласно заявлению, министерство гражданской авиации Египта следит за ситуацией совместно со всеми заинтересованными структурами и примет решение о возобновлении авиасообщения, как только ситуация улучшится. Пассажирам, забронировавшим рейсы на эти даты, предлагается обратиться в авиакомпанию, чтобы поменять дату вылета.