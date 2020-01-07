В Самарской области два человека погибли и трое пострадали в ДТП

ДТП произошло 7 января в 15:30 на 50-м километре автодороги Самара — Бугуруслан. По предварительным данным, водитель автомобиля Datsun выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной "Лада Приора".

"В настоящий момент известно, что в автомобиле Datsun находятся пострадавший водитель и мальчик девяти лет. Так же пострадал водитель "Лады Приора", его пассажиры — мужчина и женщина — скончались до прибытия медиков", — говорится в сообщении.