В Самарской области два человека погибли и трое пострадали в ДТП

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Два человека погибли, еще трое, в том числе ребенок, пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Самарской области, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
ДТП произошло 7 января в 15:30 на 50-м километре автодороги Самара — Бугуруслан. По предварительным данным, водитель автомобиля Datsun выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной "Лада Приора".
"В настоящий момент известно, что в автомобиле Datsun находятся пострадавший водитель и мальчик девяти лет. Так же пострадал водитель "Лады Приора", его пассажиры — мужчина и женщина — скончались до прибытия медиков", — говорится в сообщении.