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В Самарской области два человека погибли и трое пострадали в ДТП
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РИА Новости

В Самарской области два человека погибли и трое пострадали в ДТП

15:36 07.01.2020 (обновлено: 21:17 07.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Два человека погибли, еще трое, в том числе ребенок, пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Самарской области, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
ДТП произошло 7 января в 15:30 на 50-м километре автодороги Самара — Бугуруслан. По предварительным данным, водитель автомобиля Datsun выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной "Лада Приора".
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"В настоящий момент известно, что в автомобиле Datsun находятся пострадавший водитель и мальчик девяти лет. Так же пострадал водитель "Лады Приора", его пассажиры — мужчина и женщина — скончались до прибытия медиков", — говорится в сообщении.
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Самарская областьПроисшествия
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