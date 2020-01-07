Власти Камбоджи ожидают в 2020 году прибытия семи миллионов туристов

Министерство туризма к 2025 году планирует привлечь не менее 11 миллионов иностранных туристов, а к 2030 году - 25 миллионов. Для этого нужно повышать качество услуг для отдыхающих, развивать инфраструктуру и активнее заниматься цифровым продвижением турпродуктов, сообщил официальный представитель ведомства Топ Софик.