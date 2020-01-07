СК проверяет информацию о том, что мужчина сломал нос врачу во Ржеве

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 янв – РИА Новости. Тверские следователи проверяют информацию СМИ о том, что неизвестный мужчина ночью вошел в травматологию Ржевской ЦРБ и избил заведующего отделением, сломав ему нос, сообщает СУСК по региону.
По данным ржевской телекомпании "RIT-TV", инцидент произошел в ночь с 1 на 2 января в травматологическом отделении Ржевской ЦРБ. Заведующего отделением несколько раз ударил по голове и лицу неизвестный, утверждается в материале. В частности, телекомпания ссылается на данные камер видеонаблюдения, на которых видно, что за медиком по коридору больницы идет мужчина, а впоследствии врач держится за голову и лицо. Сам момент нападения на записи не попал. Сообщается, что пострадавший - врач-травматолог высшей квалификационной категории, он получил травму головы, многочисленные синяки и перелом носа.
"С целью установления всех обстоятельств произошедшего, изложенных в публикации средства массовой информации, следователем Ржевского межрайонного следственного отдела… организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Представитель УМВД по региону подтвердил РИА Новости, что описываемый инцидент имел место. Врач написал заявление в полицию.
"Обидчик установлен. Проводится судебно-медицинская экспертиза для установления тяжести причиненного вреда здоровью. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - рассказал собеседник, затруднившись назвать причину нападения на врача.
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