Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-07T15:28+0300
https://ria.ru/20200107/1563165374.html
СК проверяет информацию о том, что мужчина сломал нос врачу во Ржеве
https://cdn24.img.ria.ru/images/147560/76/1475607692_0:167:1600:1067_1036x0_80_0_0_2dac82e40f178ba04bf29d42db104954.jpg
РИА Новости

СК проверяет информацию о том, что мужчина сломал нос врачу во Ржеве

15:28 07.01.2020
459
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 янв – РИА Новости. Тверские следователи проверяют информацию СМИ о том, что неизвестный мужчина ночью вошел в травматологию Ржевской ЦРБ и избил заведующего отделением, сломав ему нос, сообщает СУСК по региону.
По данным ржевской телекомпании "RIT-TV", инцидент произошел в ночь с 1 на 2 января в травматологическом отделении Ржевской ЦРБ. Заведующего отделением несколько раз ударил по голове и лицу неизвестный, утверждается в материале. В частности, телекомпания ссылается на данные камер видеонаблюдения, на которых видно, что за медиком по коридору больницы идет мужчина, а впоследствии врач держится за голову и лицо. Сам момент нападения на записи не попал. Сообщается, что пострадавший - врач-травматолог высшей квалификационной категории, он получил травму головы, многочисленные синяки и перелом носа.
"С целью установления всех обстоятельств произошедшего, изложенных в публикации средства массовой информации, следователем Ржевского межрайонного следственного отдела… организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Представитель УМВД по региону подтвердил РИА Новости, что описываемый инцидент имел место. Врач написал заявление в полицию.
"Обидчик установлен. Проводится судебно-медицинская экспертиза для установления тяжести причиненного вреда здоровью. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - рассказал собеседник, затруднившись назвать причину нападения на врача.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
28 сентября 2019, 08:00
Высокие отношения: в Петербурге фельдшер и пациентка сошлись в кулачном бою
4001150
Обсудить 0
Следственный комитет РФТверская областьРжевПроисшествия
Рекомендуем
Самолет FT-7P ВВС Пакистана. Архивное фото
На севере Пакистана истребитель потерпел крушение
Строительство газопровода Турецкий поток
Путин запустит "Турецкий поток"
Колония
ФСИН опровергла данные об избиении сотрудника колонии из-за рыбы
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США
СМИ: США хотят построить в Ираке аэродром для бомбардировщиков B-52
Самолет авиакомпании EgyptAir
EgyptAir приостановила рейсы в Багдад
Руки в наручниках
Источник: в Новосибирске артиста заподозрили в изнасиловании девочки
Кадры с места пожара в тепличном хозяйстве Подмосковья
Появилось видео с места пожара в Подмосковье, где погибли 8 человек
Кадр из фильма Джокер
Объявлены номинанты на премию BAFTA
Главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф
В Израиле осудили раввина, оскорбившего репатриантов из СССР
Врач скорой медицинской помощи
В Самарской области два человека погибли и трое пострадали в ДТП
Задержание подозреваемого
В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании девочки
Последствия пожара в деревне Кучеры Борисоглебского в Ярославской области
Ярославский омбудсмен рассказал о семье, где дети погибли при пожаре
Лесные пожары в Австралии
Польский премьер предложил Австралии помощь в борьбе с пожарами
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе
В Киеве обвинили ОБСЕ в недостоверных данных об отводе сил в Донбассе
Сотрудники полиции Саудовской Аравии
В Саудовской Аравии заявили о поимке "самого опасного террориста"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51Иракцы пострадали после обстрела базы Эйн-аль-Асад, сообщает СМИ
03:47Иранские военные самолеты подняты в воздух, сообщает военный источник
03:43В Иране сообщили о второй волне ракетных ударов по базам США в Ираке
03:40Эспер и Помпео прибыли в Белый дом на совещание к Трампу
03:35Пентагон: данных о пострадавших или разрушениях на базе США пока нет
03:30Удары по базам США наносились баллистическими и крылатыми ракетами
03:27Пентагон прокомментировал удар Ирана по базам США в Ираке
03:20Силы США в Сирии приведены в повышенную боеготовность, сообщает СМИ
03:16Пентагон заявил, что примет все необходимые меры после атаки Ирана
03:13Не менее 10 ракет попали на территорию базы США в Ираке, сообщает СМИ
02:57Трампа проинформировали об обстреле баз в Ираке
02:54Иран заявил, что удар по объектам США - месть за смерть Сулеймани
02:51Иран нанес удар по объектам США в Эрбиле на севере Ирака, сообщает СМИ
02:48Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков
02:45Удар по базе США в Ираке был нанесен с территории Ирана, сообщает СМИ
02:32Иран взял ответственность за ракетный удар по авиабазе США в Ираке
02:29США подтверждают ракетный удар по своей авиабазе в Ираке, сообщает СМИ
02:23Иран нанес ракетный удар по американским объектам в Ираке
02:16Экспорт нефти из Венесуэлы сократился на треть на фоне санкций
02:06Большинство американцев ожидают войны с Ираном
Лента новостейМолния