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ШОС призвала к сдержанности на фоне эскалации на Ближнем Востоке
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РИА Новости

ШОС призвала к сдержанности на фоне эскалации на Ближнем Востоке

15:15 07.01.2020 (обновлено: 15:16 07.01.2020)
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов. Архивное фото
ПЕКИН, 7 янв - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) выражает обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке, призывает стороны к максимальной сдержанности, заявил генсек ШОС Владимир Норов во время встречи с послом Ирана в КНР Мохаммадом Кешаварз-Заде.
"Выражаем обеспокоенность происходящими событиями в регионе и призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность в поисках наиболее оптимального политико-дипломатического решения этого конфликта, а также не допустить дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке", - сказал Норов, слова которого приводят пресс-служба организации.
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Он подчеркнул, что ШОС выступает против любого применения силы в международных отношениях, напомнив, что уважение суверенитета и территориальной целостности является основополагающим принципом Устава ООН.
"ШОС последовательно подчеркивает необходимость твердой приверженности целям и принципам Устава ООН, решения всех вопросов на основе взаимных консультаций, невмешательства во внутренние дела, взаимного уважения территориальной целостности, неприменения военной силы или угрозы силой, отказа от одностороннего военного превосходства и других общепризнанных норм международного права, направленных на поддержание мира и безопасности", - добавил Норов.
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