ШОС призвала к сдержанности на фоне эскалации на Ближнем Востоке

"Выражаем обеспокоенность происходящими событиями в регионе и призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность в поисках наиболее оптимального политико-дипломатического решения этого конфликта, а также не допустить дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке", - сказал Норов, слова которого приводят пресс-служба организации.