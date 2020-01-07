ШОС призвала к сдержанности на фоне эскалации на Ближнем Востоке

ПЕКИН, 7 янв - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) выражает обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке, призывает стороны к максимальной сдержанности, заявил генсек ШОС Владимир Норов во время встречи с послом Ирана в КНР Мохаммадом Кешаварз-Заде.
"Выражаем обеспокоенность происходящими событиями в регионе и призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность в поисках наиболее оптимального политико-дипломатического решения этого конфликта, а также не допустить дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке", - сказал Норов, слова которого приводят пресс-служба организации.
Он подчеркнул, что ШОС выступает против любого применения силы в международных отношениях, напомнив, что уважение суверенитета и территориальной целостности является основополагающим принципом Устава ООН.
"ШОС последовательно подчеркивает необходимость твердой приверженности целям и принципам Устава ООН, решения всех вопросов на основе взаимных консультаций, невмешательства во внутренние дела, взаимного уважения территориальной целостности, неприменения военной силы или угрозы силой, отказа от одностороннего военного превосходства и других общепризнанных норм международного права, направленных на поддержание мира и безопасности", - добавил Норов.