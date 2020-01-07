Появилось видео с места пожара в Подмосковье, где погибли 8 человек

На кадрах видно, что сгоревшие конструкции частично разобраны.

Сотрудники МЧС РФ на тушении пожара на территории тепличного комплекса в деревне Нестерово в Московской области

Сотрудники МЧС РФ на тушении пожара на территории тепличного комплекса в деревне Нестерово в Московской области

Ранее стало известно, что пожар начался примерно в пять часов утра на территории дачного товарищества. Его общая площадь составила 240 квадратных метров.