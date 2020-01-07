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Появилось видео с места пожара в Подмосковье, где погибли 8 человек
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РИА Новости

Появилось видео с места пожара в Подмосковье, где погибли 8 человек

15:12 07.01.2020 (обновлено: 15:16 07.01.2020)
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Опубликовано видео с места пожара в тепличном хозяйстве в деревне Нестерово Раменского района Московской области, в результате которого погибли восемь человек и еще один пострадал.
На кадрах видно, что сгоревшие конструкции частично разобраны.
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ на тушении пожара на территории тепличного комплекса в деревне Нестерово в Московской области
Сотрудники МЧС РФ на тушении пожара на территории тепличного комплекса в деревне Нестерово в Московской области
© РИА Новости / МЧС РФ
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Сотрудники МЧС РФ на тушении пожара на территории тепличного комплекса в деревне Нестерово в Московской области
Ранее стало известно, что пожар начался примерно в пять часов утра на территории дачного товарищества. Его общая площадь составила 240 квадратных метров.
Полностью ликвидировать возгорание удалось в 13.53 мск.
По уточненным данным экстренных служб региона, погибшие и пострадавший — граждане Вьетнама.
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