Армия Хафтара взяла город Сирт под полный контроль

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Представитель Абдаллы ат-Тани — главы временного правительства на востоке Представитель Абдаллы ат-Тани — главы временного правительства на востоке Ливии — Ареф Али Найед заявил РИА Новости, что город Сирт и его окрестности находятся под полным контролем Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара

Сирт, расположенный на побережье Средиземного моря, является крупнейшим городом страны.

Ранее уже появлялись сообщения, что Сирт перешел под контроль Хафтара, но позднее глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов сообщил РИА Новости, что силы Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа вернулись в город и отбили свои позиции.

"По состоянию на это утро (вторника. — Прим. ред.) Сирт и все окрестные районы под прочным и полным контролем Ливийской национальной армии, которой руководит ливийский законно избранный парламент — палата представителей в Бенгази", — сообщил Найед.

По его словам, сообщения об обратном "основаны на дезинформации от ПНС".

Найед отметил, что в Сирте снова открылись школы и больницы, а городскому комитету по безопасности поручили обеспечить предоставление основных товаров и услуг населению: хлеб, медицину, чистую воду, электричество и связь.

Кроме того, он выразил мнение, что лояльные ПНС формирования покинут Триполи, чтобы защищать город Мисурата, который расположен к северо-западу от Сирта.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара, который с апреля не прекращает попыток захватить Триполи.

Сирт с 2014 до декабря 2016 года был захвачен боевиками террористической группировки "Исламское государство"*.