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https://ria.ru/20200107/1563164818.html
СК назвал возможную причину пожара в Подмосковье
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РИА Новости

СК назвал возможную причину пожара в Подмосковье

15:01 07.01.2020 (обновлено: 16:19 07.01.2020)
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© ГУ МЧС по Московской областиПоследствия пожара на территории дачного товарищества в Раменском районе
Последствия пожара на территории дачного товарищества в Раменском районе
© ГУ МЧС по Московской области
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Причиной пожара в тепличном комплексе в Подмосковье, в котором погибли восемь человек, по предварительным данным, стала неисправность электропроводки, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по региону.
Уголовное дело открыто по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
Кадры с места пожара в тепличном хозяйстве Подмосковья
Вчера, 15:12
Появилось видео с места пожара в Подмосковье, где погибли 8 человек
Пожар в бытовках на территории тепличного комплекса в Раменском городском округе начался около пяти часов утра.
Восемь погибших, а также один пострадавший, которого госпитализировали в районную больницу, по предварительной информации источника РИА Новости в экстренных службах, могут быть гражданами Вьетнама.
Площадь возгорания составила 240 квадратных метров. Возгорание полностью потушили в 13:53 мск.
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Крупные пожары в России
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