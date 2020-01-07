СК назвал возможную причину пожара в Подмосковье

Уголовное дело открыто по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Появилось видео с места пожара в Подмосковье, где погибли 8 человек

Появилось видео с места пожара в Подмосковье, где погибли 8 человек

Пожар в бытовках на территории тепличного комплекса в Раменском городском округе начался около пяти часов утра.

Восемь погибших, а также один пострадавший, которого госпитализировали в районную больницу, по предварительной информации источника РИА Новости в экстренных службах, могут быть гражданами Вьетнама.