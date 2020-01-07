СК назвал возможную причину пожара в Подмосковье

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Причиной пожара в тепличном комплексе в Подмосковье, в котором погибли восемь человек, по предварительным данным, стала неисправность электропроводки, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по региону.
Уголовное дело открыто по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
Пожар в бытовках на территории тепличного комплекса в Раменском городском округе начался около пяти часов утра.
Восемь погибших, а также один пострадавший, которого госпитализировали в районную больницу, по предварительной информации источника РИА Новости в экстренных службах, могут быть гражданами Вьетнама.
Площадь возгорания составила 240 квадратных метров. Возгорание полностью потушили в 13:53 мск.
19 октября 2019, 13:26Крупные пожары в России