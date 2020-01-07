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2020-01-07T18:08+0300
https://ria.ru/20200107/1563164758.html
СМИ сообщили о переброске американских B-52 ближе к Ирану
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РИА Новости

СМИ сообщили о переброске американских B-52 ближе к Ирану

15:00 07.01.2020 (обновлено: 18:08 07.01.2020)
39958
© U.S. Marine Corps / 1st Lt. Pawel PuczkoСтратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США
© U.S. Marine Corps / 1st Lt. Pawel Puczko
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. США перебросили шесть стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы Барксдейл в Луизиане на остров Диего-Гарсия в Индийском океане, сообщил Fox News.
По данным телеканала, база расположена на расстоянии примерно 3700 километров от южной границы Ирана.
Сообщается, что каждый бомбардировщик оснащен восемью двигателями и предназначен для перевозки больших запасов оружия, крылатых ракет, бомб с лазерным наведением и атомных гравитационных бомб.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

В конце прошлого года американские войска нанесли удар по объектам шиитской "Катаиб Хезболлы" в Сирии и Ираке. В Пентагоне заявили, что это стало ответом на нападение группировки на иракскую базу в районе Киркука.
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После этого "Катаиб Хезболла" начала штурм американского посольства в Багдаде.
В ночь на пятницу США провели операцию в районе багдадского аэропорта, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации штурма посольства.
МИД Ирака назвал случившееся нарушением суверенитета страны. Парламент Ирака проголосовал за вывод американского контингента, однако президент США Дональд Трамп пригрозил санкциями, если Багдад потребует вывести войска.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиМайк ПомпеоКасем СулейманиДональд ТрампСергей ЛавровИранСШАВ мире
Популярные комментарии
США страна - террорист № 1. Да еще и создаёт террористические движения и организации.
7 января, 20:12
Евгений Гужов
25740100
Иран сейчас на унитазе я так понимаю .
7 января, 16:07
freizdorf
33701979
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