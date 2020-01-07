СМИ сообщили о переброске американских B-52 ближе к Ирану

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. США перебросили шесть стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы Барксдейл в Луизиане на остров Диего-Гарсия в Индийском океане, сообщил Fox News.

По данным телеканала, база расположена на расстоянии примерно 3700 километров от южной границы Ирана.

JAN 06: USAF B-52Hs MYTEE51 & 52 departed Barksdale AFB for Diego Garcia in the Indian Ocean due to #Iran tensions. pic.twitter.com/2PgkMMnAXw — Aircraft Spots (@AircraftSpots) January 7, 2020

Сообщается, что каждый бомбардировщик оснащен восемью двигателями и предназначен для перевозки больших запасов оружия, крылатых ракет, бомб с лазерным наведением и атомных гравитационных бомб.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

В конце прошлого года американские войска нанесли удар по объектам шиитской "Катаиб Хезболлы" в Сирии Ираке . В Пентагоне заявили, что это стало ответом на нападение группировки на иракскую базу в районе Киркука

После этого "Катаиб Хезболла" начала штурм американского посольства в Багдаде.

В ночь на пятницу США провели операцию в районе багдадского аэропорта, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации штурма посольства.

МИД Ирака назвал случившееся нарушением суверенитета страны. Парламент Ирака проголосовал за вывод американского контингента, однако президент США Дональд Трамп пригрозил санкциями, если Багдад потребует вывести войска.