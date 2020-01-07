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СК завел дело после гибели восьми человек на пожаре в Подмосковье
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РИА Новости

СК завел дело после гибели восьми человек на пожаре в Подмосковье

15:00 07.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после гибели восьми человек при пожаре в тепличном комплексе в Подмосковье, сообщила пресс-служба ГСУ СК по области.
По информации МЧС, пожар на территории тепличного комплекса в Раменском городском округе Московской области возник во вторник в 05.07 мск. Площадь возгорания составила 240 квадратных метров. В результате погибли восемь человек, еще один получил ранения. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, погибшие 8 человек и пострадавший - граждане Вьетнама.
"По факту смерти восьми человек в результате пожара на территории тепличного комплекса возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - говорится в сообщении.
Добавляется, что следователи устанавливают личности погибших, а также собственника территории. Кроме того, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.
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