СК завел дело после гибели восьми человек на пожаре в Подмосковье

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после гибели восьми человек при пожаре в тепличном комплексе в Подмосковье, сообщила пресс-служба ГСУ СК по области.

По информации МЧС, пожар на территории тепличного комплекса в Раменском городском округе Московской области возник во вторник в 05.07 мск. Площадь возгорания составила 240 квадратных метров. В результате погибли восемь человек, еще один получил ранения. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, погибшие 8 человек и пострадавший - граждане Вьетнама.

"По факту смерти восьми человек в результате пожара на территории тепличного комплекса возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - говорится в сообщении.