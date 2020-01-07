Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-07T14:49+0300
https://ria.ru/20200107/1563164514.html
Зариф: угрозы Трампа Ирану говорят о неуважении к международному праву
https://cdn23.img.ria.ru/images/155816/34/1558163432_0:0:3323:1869_1036x0_80_0_0_c8f577ca20f02075195fe121c98cb30e.jpg
РИА Новости

Зариф: угрозы Трампа Ирану говорят о неуважении к международному праву

14:49 07.01.2020
2307
© РИА Новости / Илья ПиталевМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Илья Питалев
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что угрозы президента США Дональда Трампа в отношении иранских культурных объектов показывают, что он не уважает международное право.
"Он показал международному сообществу, что он не уважает международное право, что он готов совершить военные преступления, потому что нападение на культурные объекты – это военное преступление", - заявил Зариф в интервью телеканалу CNN.
Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Вчера, 14:20
В России оценили признание Ираном американских военных террористами
Иранский министр подчеркнул, что американского лидера "похоже, не волнует международное право". По словам Зарифа, "США нужно осознать, что люди в этом регионе находятся в ярости, что они хотят ухода США".
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани.
Президент США Дональд Трамп в ответ пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 иранским объектам, включая объекты культурного наследия, если будут атакованы американцы. Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.
Люди во время похорон генерал-майора Касема Сулеймани и командира Абу Махди аль-Мухандиса в Тегеране
Вчера, 11:17
Иран подготовил 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани
5242202
Обсудить 2
Гибель иранского генерала Касема СулейманиМохаммад Джавад ЗарифДональд ТрампИракИранСШАВ мире
Рекомендуем
Оманский залив
США выпустили предупреждение коммерческим судам на Ближнем Востоке
Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
В России оценили признание Ираном американских военных террористами
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США
СМИ сообщили о переброске американских B-52 ближе к Ирану
Брюно Ле Мэр
Во Франции планируют перезапустить экономические отношения с Россией
Люди во время похорон генерал-майора Касема Сулеймани и командира Абу Махди аль-Мухандиса в Тегеране
В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани
Люди во время похорон генерал-майора Касема Сулеймани и командира Абу Махди аль-Мухандиса в Тегеране
Иран подготовил 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани
Вид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета
Назван самый привлекательный паспорт в мире
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Премьер Ирака и генсек НАТО обсудили пути предотвращения войны
Военные в Ливии
Армия Хафтара взяла город Сирт под полный контроль
Министр армии США Марк Эспер
В США заявили о поиске дипломатического решения ситуации с Ираном
Президент США Дональд Трамп
Трамп готов соблюдать запрет на разрушение культурных объектов Ирана
Строительство газопровода Турецкий поток
Путин запустит "Турецкий поток"
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США
СМИ: США хотят построить в Ираке аэродром для бомбардировщиков B-52
Британские военные патрулируют территорию в Ираке
В Британии назвали условие вывода войск из Ирака
Последствия пожара на территории дачного товарищества в Раменском районе
Стали известны подробности о погибших при пожаре в Подмосковье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51Иракцы пострадали после обстрела базы Эйн-аль-Асад, сообщает СМИ
03:47Иранские военные самолеты подняты в воздух, сообщает военный источник
03:43В Иране сообщили о второй волне ракетных ударов по базам США в Ираке
03:40Эспер и Помпео прибыли в Белый дом на совещание к Трампу
03:35Пентагон: данных о пострадавших или разрушениях на базе США пока нет
03:30Удары по базам США наносились баллистическими и крылатыми ракетами
03:27Пентагон прокомментировал удар Ирана по базам США в Ираке
03:20Силы США в Сирии приведены в повышенную боеготовность, сообщает СМИ
03:16Пентагон заявил, что примет все необходимые меры после атаки Ирана
03:13Не менее 10 ракет попали на территорию базы США в Ираке, сообщает СМИ
02:57Трампа проинформировали об обстреле баз в Ираке
02:54Иран заявил, что удар по объектам США - месть за смерть Сулеймани
02:51Иран нанес удар по объектам США в Эрбиле на севере Ирака, сообщает СМИ
02:48Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков
02:45Удар по базе США в Ираке был нанесен с территории Ирана, сообщает СМИ
02:32Иран взял ответственность за ракетный удар по авиабазе США в Ираке
02:29США подтверждают ракетный удар по своей авиабазе в Ираке, сообщает СМИ
02:23Иран нанес ракетный удар по американским объектам в Ираке
02:16Экспорт нефти из Венесуэлы сократился на треть на фоне санкций
02:06Большинство американцев ожидают войны с Ираном
Лента новостейМолния