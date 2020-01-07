Зариф: угрозы Трампа Ирану говорят о неуважении к международному праву

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что угрозы президента США Дональда Трампа в отношении иранских культурных объектов показывают, что он не уважает международное право.

"Он показал международному сообществу, что он не уважает международное право, что он готов совершить военные преступления, потому что нападение на культурные объекты – это военное преступление", - заявил Зариф в интервью телеканалу CNN

Иранский министр подчеркнул, что американского лидера "похоже, не волнует международное право". По словам Зарифа, "США нужно осознать, что люди в этом регионе находятся в ярости, что они хотят ухода США".

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани.