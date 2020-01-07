Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-07T14:40+0300
https://ria.ru/20200107/1563164248.html
Путин поздравил Курца с вступлением в должность канцлера Австрии
https://cdn22.img.ria.ru/images/155499/95/1554999509_0:0:4674:2629_1036x0_80_0_0_06f31746c6a8bb7ea99af26fb738c77c.jpg
РИА Новости

Путин поздравил Курца с вступлением в должность канцлера Австрии

14:40 07.01.2020
1043
© AP Photo / Ronald ZakСебастьян Курц у штаба Народной партии Австрии в Вене
Себастьян Курц у штаба Народной партии Австрии в Вене
© AP Photo / Ronald Zak
Себастьян Курц у штаба Народной партии Австрии в Вене. Архивное фото
ВЕНА, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник поздравил Себастьяна Курца с вступлением в должность канцлера Австрии.
Во вторник президент Австрии Александер Ван дер Беллен привёл к присяге правительство во главе с канцлером Себастьяном Курцем.
Выдержки из поздравительной телеграммы, адресованной Курцу, привёл на своей странице в Facebook посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
"Российско-австрийские отношения традиционно носят конструктивный характер. Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию политического диалога, продуктивного двустороннего сотрудничества в различных сферах - на благо наших народов, в интересах упрочения стабильности и безопасности в Европе", - говорится в телеграмме.
В посольстве уточнили, что телеграмма в ближайшее время будет передана австрийскому канцлеру.
Это уже второе правительство республики во главе с Курцем. Первый кабмин, сформировавшийся в декабре 2017 года, развалился в мае 2019-го на фоне скандала вокруг бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе из-за видео, где он якобы обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы.
Канцлер Австрии Себастьян Курц на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018
27 мая 2019, 18:22
Биография Себастьяна Курца
5200002
Обсудить 1
Дмитрий ЛюбинскийСебастьян КурцВладимир ПутинАвстрияРоссияВ мире
Рекомендуем
Символический сварной шов Турецкого потока
Вучич и премьер Болгарии посетят церемонию запуска "Турецкого потока"
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН обеспокоен ситуацией в Венесуэле
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Абэ намерен разрешить вопрос о поправках в конституцию Японии
Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом страны, на митинге в Каракасе
В Госдуме назвали условие выхода Венесуэлы из кризиса
Президент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад в Соборе Святой Девы Марии в Дамаске, Сирия. 7 января 2020
Путин посетил российский командный пункт в Сирии
Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
В России оценили признание Ираном американских военных террористами
Брюно Ле Мэр
Во Франции планируют перезапустить экономические отношения с Россией
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
В Киеве назвали условие поиска альтернативы Минским переговорам
Протест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани
В Белом доме назвали причину убийства Сулеймани
Владимир Путин во время церемонии встречи в аэропорту Стамбула
Путин прилетел в Стамбул
Кибербезопасность
МИД Австрии ответил на сообщения о причастности России к кибератакам
Строительство газопровода Турецкий поток
Путин запустит "Турецкий поток"
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе
В Киеве обвинили ОБСЕ в недостоверных данных об отводе сил в Донбассе
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо на собрании оппозиции в штаб-квартире газеты El Nacional в Каракасе
Гуаидо принес присягу "временного президента" Венесуэлы
Люди во время похорон генерал-майора Касема Сулеймани и командира Абу Махди аль-Мухандиса в Тегеране
Иран подготовил 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51Иракцы пострадали после обстрела базы Эйн-аль-Асад, сообщает СМИ
03:47Иранские военные самолеты подняты в воздух, сообщает военный источник
03:43В Иране сообщили о второй волне ракетных ударов по базам США в Ираке
03:40Эспер и Помпео прибыли в Белый дом на совещание к Трампу
03:35Пентагон: данных о пострадавших или разрушениях на базе США пока нет
03:30Удары по базам США наносились баллистическими и крылатыми ракетами
03:27Пентагон прокомментировал удар Ирана по базам США в Ираке
03:20Силы США в Сирии приведены в повышенную боеготовность, сообщает СМИ
03:16Пентагон заявил, что примет все необходимые меры после атаки Ирана
03:13Не менее 10 ракет попали на территорию базы США в Ираке, сообщает СМИ
02:57Трампа проинформировали об обстреле баз в Ираке
02:54Иран заявил, что удар по объектам США - месть за смерть Сулеймани
02:51Иран нанес удар по объектам США в Эрбиле на севере Ирака, сообщает СМИ
02:48Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков
02:45Удар по базе США в Ираке был нанесен с территории Ирана, сообщает СМИ
02:32Иран взял ответственность за ракетный удар по авиабазе США в Ираке
02:29США подтверждают ракетный удар по своей авиабазе в Ираке, сообщает СМИ
02:23Иран нанес ракетный удар по американским объектам в Ираке
02:16Экспорт нефти из Венесуэлы сократился на треть на фоне санкций
02:06Большинство американцев ожидают войны с Ираном
Лента новостейМолния