Путин поздравил Курца с вступлением в должность канцлера Австрии

"Российско-австрийские отношения традиционно носят конструктивный характер. Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию политического диалога, продуктивного двустороннего сотрудничества в различных сферах - на благо наших народов, в интересах упрочения стабильности и безопасности в Европе", - говорится в телеграмме.

В посольстве уточнили, что телеграмма в ближайшее время будет передана австрийскому канцлеру.

Это уже второе правительство республики во главе с Курцем. Первый кабмин, сформировавшийся в декабре 2017 года, развалился в мае 2019-го на фоне скандала вокруг бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе из-за видео, где он якобы обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы.