Путин поздравил Курца с вступлением в должность канцлера Австрии

ВЕНА, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник поздравил Себастьяна Курца с вступлением в должность канцлера Австрии.
Во вторник президент Австрии Александер Ван дер Беллен привёл к присяге правительство во главе с канцлером Себастьяном Курцем.
Выдержки из поздравительной телеграммы, адресованной Курцу, привёл на своей странице в Facebook посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
"Российско-австрийские отношения традиционно носят конструктивный характер. Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию политического диалога, продуктивного двустороннего сотрудничества в различных сферах - на благо наших народов, в интересах упрочения стабильности и безопасности в Европе", - говорится в телеграмме.
В посольстве уточнили, что телеграмма в ближайшее время будет передана австрийскому канцлеру.
Это уже второе правительство республики во главе с Курцем. Первый кабмин, сформировавшийся в декабре 2017 года, развалился в мае 2019-го на фоне скандала вокруг бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе из-за видео, где он якобы обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы.
27 мая 2019, 18:22Биография Себастьяна Курца