Во Франции планируют перезапустить экономические отношения с Россией

На встрече с представителями различных отраслей экономики министр рассказал о своем недавнем посещении Москвы, где он гарантировал, что решения президента Эммануэля Макрона по налаживанию стратегических связей с Россией будут выполняться.

"Мы хотим перезапустить наши экономические обмены с Москвой при соблюдении международного права, не будучи стесненными экстратерриториальными финансовыми санкциями — первым препятствием для развития экономических отношений", — подчеркнул Ле Мэр.

Он пообещал за полгода найти способ избежать последствий санкций, которые являются "недопустимым посягательством на суверенитет" государства.

В декабре Ле Мэр и министр экономического развития России Максим Орешкин подписали декларацию о намерениях развивать двустороннее сотрудничество в области долгосрочного финансирования.