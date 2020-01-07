Во Франции планируют перезапустить экономические отношения с Россией

ПАРИЖ, 7 янв — РИА Новости. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж хочет перезапустить экономические отношения с Россией.
На встрече с представителями различных отраслей экономики министр рассказал о своем недавнем посещении Москвы, где он гарантировал, что решения президента Эммануэля Макрона по налаживанию стратегических связей с Россией будут выполняться.
"Мы хотим перезапустить наши экономические обмены с Москвой при соблюдении международного права, не будучи стесненными экстратерриториальными финансовыми санкциями — первым препятствием для развития экономических отношений", — подчеркнул Ле Мэр.
Он пообещал за полгода найти способ избежать последствий санкций, которые являются "недопустимым посягательством на суверенитет" государства.
В декабре Ле Мэр и министр экономического развития России Максим Орешкин подписали декларацию о намерениях развивать двустороннее сотрудничество в области долгосрочного финансирования.
Французский министр тогда напомнил об американских ограничениях, которые "могут в какой-то мере заморозить определенное направление финансирования". Ле Мэр назвал это проблемой и заявил, что для ее преодоления стороны будут "искать инновационные решения, неординарные по своей сути".
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