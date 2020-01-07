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Во Франции планируют перезапустить экономические отношения с Россией
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РИА Новости

Во Франции планируют перезапустить экономические отношения с Россией

14:37 07.01.2020 (обновлено: 16:24 07.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей АгарышевБрюно Ле Мэр
Брюно Ле Мэр
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Брюно Ле Мэр. Архивное фото
ПАРИЖ, 7 янв — РИА Новости. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж хочет перезапустить экономические отношения с Россией.
На встрече с представителями различных отраслей экономики министр рассказал о своем недавнем посещении Москвы, где он гарантировал, что решения президента Эммануэля Макрона по налаживанию стратегических связей с Россией будут выполняться.

"Мы хотим перезапустить наши экономические обмены с Москвой при соблюдении международного права, не будучи стесненными экстратерриториальными финансовыми санкциями — первым препятствием для развития экономических отношений", — подчеркнул Ле Мэр.

Он пообещал за полгода найти способ избежать последствий санкций, которые являются "недопустимым посягательством на суверенитет" государства.
В декабре Ле Мэр и министр экономического развития России Максим Орешкин подписали декларацию о намерениях развивать двустороннее сотрудничество в области долгосрочного финансирования.
Французский министр тогда напомнил об американских ограничениях, которые "могут в какой-то мере заморозить определенное направление финансирования". Ле Мэр назвал это проблемой и заявил, что для ее преодоления стороны будут "искать инновационные решения, неординарные по своей сути".
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Брюно Ле МэрФранцияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Франция сколько угодно может заявлять о перезапуске экономических отношений с Россией, месяц, два, три, полгода или год искать пути обхода санкций коснувшихся их самих, введенных Соединёнными Штатами. Но это никак не изменит самой ситуации. Потому что как Франция, или будь на ее месте Германия или другое государство Европы, все они давно уже стали заложниками политики США и холуями Госдепа США. Все что скажут Соединённые Штаты, так они и сделают. Так как любой шаг в сторону от указаний выданных из-за океана будут караться самым жестоким способом.
7 января, 16:50
JCJonnJr Carter
10120703
Отмените санкции ЕС против России .. Россия в ответ отменит свои контр-санкции .. нет ничего проще...
7 января, 16:33
Сила В Правде
9062015
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