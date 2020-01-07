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В Гонконге госпитализировали девять человек после поездки в Ухань
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РИА Новости

В Гонконге госпитализировали девять человек после поездки в Ухань

14:35 07.01.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Капельницы . Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Еще девять человек госпитализированы в Гонконге после поездки в Ухань, расположенный в материковом Китае, сообщил департамент здравоохранения специального административного района.
Таким образом, всего с 31 декабря 2019 года в Гонконге были госпитализированы 30 человек после поездки в Ухань. Из них 13 уже выписались.

"По данным от 12.00 седьмого января (7.00 мск), государственные больницы за последние 24 часа приняли девять человек, за прошедшие 14 дней посещавших Ухань, у пациентов наблюдается жар, симптомы инфекции дыхательных путей или воспаления легких", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте департамента.

Отмечается, что пациенты находятся в стабильном состоянии. Департамент здравоохранения Гонконга ранее ввел усиленный режим санитарного контроля в связи со вспышкой заболевания в Ухани.
Панорама города Ухань в Китае
5 января, 17:25
Медики исключили вероятность атипичной пневмонии в Ухани
Китайские власти 31 декабря сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Ухани, провинция Хубэй. По состоянию на 3 января, в городе было выявлено 44 случая заболевания вирусной пневмонией, 11 человек находились в тяжелом состоянии. Кроме того, медики взяли под наблюдение ещё 121 человека, который имел тесный контакт с больными. Эпидемиологическое расследование показало, что некоторые пациенты работали на местном рынке морепродуктов. По состоянию на данный момент, явных признаков того, что заболевание передается от человека к человеку, не выявлено.
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ГонконгКитайУханьВ мире
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