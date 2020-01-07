Назван самый привлекательный паспорт в мире

Вид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Швейцарская фирма Швейцарская фирма Henley&Partners обновила рейтинг привлекательности паспортов, его новую версию опубликовали на сайте компании.

Россия заняла в списке 51-е место, ее гражданство позволяет въехать в 118 стран без предварительного оформления визы.

Возглавила рейтинг Япония, граждане которой могут посещать 191 государство. Следом идут Сингапур (190 стран), Германия и Южная Корея (обе — по 189).