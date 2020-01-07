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Туризм
2020-01-07T17:05+0300
https://ria.ru/20200107/1563164104.html
Назван самый привлекательный паспорт в мире
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РИА Новости

Назван самый привлекательный паспорт в мире

14:37 07.01.2020 (обновлено: 17:05 07.01.2020)
140270
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета
Вид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Швейцарская фирма Henley&Partners обновила рейтинг привлекательности паспортов, его новую версию опубликовали на сайте компании.
Россия заняла в списке 51-е место, ее гражданство позволяет въехать в 118 стран без предварительного оформления визы.
Возглавила рейтинг Япония, граждане которой могут посещать 191 государство. Следом идут Сингапур (190 стран), Германия и Южная Корея (обе — по 189).
В основе рейтинга лежит индекс свободы передвижения, указывающий, сколько других государств гражданин выбранной страны может посетить без визы или в упрощенном порядке ее получения.
Предновогодний Париж
20 ноября 2019, 15:45
Названы "лучшие" паспорта в мире
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Обсудить 49
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмHenley&PartnersСингапурГерманияЮжная КореяЯпонияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Ну уж, нет! Мне привлекательнее то(т), что достаю из широких штанин!
7 января, 14:41
Von Stirliz
1281432035
Неправда, самый привлекательный в мире паспорт - это украинский :)))
7 января, 15:30
maks.chuprin.87
66950021
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