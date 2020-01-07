Назван самый привлекательный паспорт в мире

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Швейцарская фирма Henley&Partners обновила рейтинг привлекательности паспортов, его новую версию опубликовали на сайте компании.
Россия заняла в списке 51-е место, ее гражданство позволяет въехать в 118 стран без предварительного оформления визы.
Возглавила рейтинг Япония, граждане которой могут посещать 191 государство. Следом идут Сингапур (190 стран), Германия и Южная Корея (обе — по 189).
В основе рейтинга лежит индекс свободы передвижения, указывающий, сколько других государств гражданин выбранной страны может посетить без визы или в упрощенном порядке ее получения.
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