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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-07T14:25+0300
https://ria.ru/20200107/1563163906.html
В ООН сообщили о росте на 300 тысяч числа беженцев в Идлибе
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РИА Новости

В ООН сообщили о росте на 300 тысяч числа беженцев в Идлибе

14:25 07.01.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийОсвобожденный от боевиков город Джарджаназ в сирийской провинции Идлиб
Освобожденный от боевиков город Джарджаназ в сирийской провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
ЖЕНЕВА, 7 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Управление Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам отмечает значительное увеличение с середины декабря перемещенных лиц в результате эскалации боевых действий в Идлибе, сообщил на брифинге официальный представитель УКГВ ООН Йенс Лерке.
"Как вы видели, ситуация продолжает ухудшаться в последнюю неделю. Как я уже сказал, мы отметили значительный рост внутренне перемещенных лиц с середины декабря – дополнительно 300 тысяч людей", - сказал он.
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По его словам, в районе Идлиба и в северных районах Сирии в общей сложности остаются порядка 3 миллиона мирных жителей, которые могут пострадать из-за активизации боевых действий. В частности, в минувшее воскресенье УКГВ ООН получило сообщения о гибели 9 человек и ранении 20 человек из-за авиаударов в районе Идлиба. Как отмечают местные сотрудники УКГВ ООН, обстрелы привели к разрушению школы, детского сада и мечети.
Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики, при этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным во время его визита в Стамбул 8 января меры по достижению перемирия в сирийском Идлибе.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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