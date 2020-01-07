В Тюмени семь человек пострадали в ДТП с легковушкой и КамАЗом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 янв – РИА Новости. Семь человек пострадали при столкновении легкового автомобиля и КамАЗа дорожной службы в Семь человек пострадали при столкновении легкового автомобиля и КамАЗа дорожной службы в Тюмени , сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГИБДД.

По данным ведомства, в 2.15 (0.15 мск) вторника две машины дорожной службы разворачивались на улице Алебашевской, когда в заднюю часть одного из "Камазов" врезался автомобиль ВАЗ-2114.

"В результате ДТП пострадали семь человек, все они находились в Lada. Среди пострадавших мужчина-водитель, три женщины и три девочки 8, 7 и 14 лет", – сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что водитель отечественной легковушки 1980 года рождения получил водительское удостоверение в 2019 году. Ранее он привлекался к административной ответственности за вождение без прав, а в 2017 году также за отказ от прохождения освидетельствования на алкоголь. Сейчас обстоятельства ДТП выясняются.

Как уточнили РИА Новости в департаменте здравоохранения Тюменской области, шесть пострадавших были доставлены в областную клиническую больницу № 2. Состояние одного ребенка оценивается как тяжелое, с серьезной черепно-мозговой травмой и переломами девочку госпитализировали в нейрохирургию. Еще у одного ребенка сотрясение головного мозга, он также переведен в нейрохирургию. Третий ребенок госпитализирован в травматологическое отделение. Одна женщина проходит лечение в хирургическом отделении, еще двое взрослых направлены на амбулаторное наблюдение: у одной девушки диагностированы ушибы, а молодой человек не дождался окончания обследования и покинул стационар.