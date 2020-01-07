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В Тюмени семь человек пострадали в ДТП с легковушкой и КамАЗом
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РИА Новости

В Тюмени семь человек пострадали в ДТП с легковушкой и КамАЗом

14:23 07.01.2020 (обновлено: 15:30 07.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 янв – РИА Новости. Семь человек пострадали при столкновении легкового автомобиля и КамАЗа дорожной службы в Тюмени, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГИБДД.
По данным ведомства, в 2.15 (0.15 мск) вторника две машины дорожной службы разворачивались на улице Алебашевской, когда в заднюю часть одного из "Камазов" врезался автомобиль ВАЗ-2114.
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Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
"В результате ДТП пострадали семь человек, все они находились в Lada. Среди пострадавших мужчина-водитель, три женщины и три девочки 8, 7 и 14 лет", – сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что водитель отечественной легковушки 1980 года рождения получил водительское удостоверение в 2019 году. Ранее он привлекался к административной ответственности за вождение без прав, а в 2017 году также за отказ от прохождения освидетельствования на алкоголь. Сейчас обстоятельства ДТП выясняются.
Как уточнили РИА Новости в департаменте здравоохранения Тюменской области, шесть пострадавших были доставлены в областную клиническую больницу № 2. Состояние одного ребенка оценивается как тяжелое, с серьезной черепно-мозговой травмой и переломами девочку госпитализировали в нейрохирургию. Еще у одного ребенка сотрясение головного мозга, он также переведен в нейрохирургию. Третий ребенок госпитализирован в травматологическое отделение. Одна женщина проходит лечение в хирургическом отделении, еще двое взрослых направлены на амбулаторное наблюдение: у одной девушки диагностированы ушибы, а молодой человек не дождался окончания обследования и покинул стационар.
"Во время оказания медицинской помощи было совершено нападение на бригаду скорой помощи: кто-то из родственников пострадавших разбил стекло в машине. Медики вызвали полицию", – подчеркнула представитель департамента здравоохранения.
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