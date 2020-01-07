В России оценили признание Ираном американских военных террористами

Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране. Архивное фото

Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Российские политологи прокомментировали решение Российские политологи прокомментировали решение парламента Ирана признать армию США и Пентагон террористическими организациями после убийства генерала Касема Сулеймани — командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

"Зеркальный ответ"

Политолог Андрей Кошкин в разговоре с РЕН ТВ назвал иранский законопроект логичным, заявив, что на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке в его принятии нет ничего удивительного. Он напомнил, что ранее США объявили КСИР террористической организацией.

"Естественно, что зеркальный ответ последовал от законодательного органа Ирана". Андрей Кошкин

"Имиджевое поражение США"

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT отметил , что действия Вашингтона усилили конфронтацию в регионе, повысив вероятность "более широкого столкновения".

По его словам, США потерпели имиджевое поражение, показав себя "нежелательными оккупантами", грубо нарушающими международное право.

"Если Иран будет достаточно сдержан в своих дальнейших реакциях и будет ориентироваться на политическую часть, то Трампу и его команде придется все время от этого отбиваться", — сказал политолог, добавив, что Вашингтон продолжит провоцировать Тегеран на радикальные меры.

При этом эксперт допускает, что Иран вполне может ударить по США.

"Подготовка к ответным действиям"

Политолог Владимир Шаповалов назвал принятый парламентом Ирана законопроект политическим шагом в сторону возможного военного ответа США.

Он признал, что убийство иранского генерала в Багдаде действительно попадает под понятие терроризма.

"На самом деле Иран может ударить по США. <…> По сути, мы наблюдаем подготовку Ирана к ответным действиям. Эта подготовка носит разнообразный характер, в том числе она включает в себя ряд политических и дипломатических шагов", — приводит "360" слова Шаповалова.

Убийство Сулеймани

В конце декабря 2019 года США нанесли удары по нескольким объектам шиитской группировки "Каттаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии. В Пентагоне заявили, что эти действия были ответом на атаки движения на иракскую базу вблизи Киркука, в результате которых погиб гражданин США и получили ранения четверо американских военнослужащих.

В знак осуждения авиаударов недовольные решили штурмовать посольство США в столице Ирака.

В ночь на третье января США нанесли ракетный удар в районе международного аэропорта Багдада. В результате погибли более десяти человек, в числе которых — иранский генерал Касем Сулеймани, а также заместитель иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

Тегеран пригрозил отомстить. В свою очередь, президент США Дональд Трамп сообщил о готовности нанести "быстрый и сильный удар" по 52 иранским целям, в том числе объектам культуры, в случае нападения на американцев.