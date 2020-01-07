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В России оценили признание Ираном американских военных террористами
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РИА Новости

В России оценили признание Ираном американских военных террористами

14:20 07.01.2020 (обновлено: 16:22 07.01.2020)
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© AP Photo / Ebrahim NorooziВо время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Российские политологи прокомментировали решение парламента Ирана признать армию США и Пентагон террористическими организациями после убийства генерала Касема Сулеймани — командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

"Зеркальный ответ"

Политолог Андрей Кошкин в разговоре с РЕН ТВ назвал иранский законопроект логичным, заявив, что на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке в его принятии нет ничего удивительного. Он напомнил, что ранее США объявили КСИР террористической организацией.
"Естественно, что зеркальный ответ последовал от законодательного органа Ирана".
Андрей Кошкин

"Имиджевое поражение США"

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT отметил, что действия Вашингтона усилили конфронтацию в регионе, повысив вероятность "более широкого столкновения".
По его словам, США потерпели имиджевое поражение, показав себя "нежелательными оккупантами", грубо нарушающими международное право.
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"Если Иран будет достаточно сдержан в своих дальнейших реакциях и будет ориентироваться на политическую часть, то Трампу и его команде придется все время от этого отбиваться", — сказал политолог, добавив, что Вашингтон продолжит провоцировать Тегеран на радикальные меры.
При этом эксперт допускает, что Иран вполне может ударить по США.

"Подготовка к ответным действиям"

Политолог Владимир Шаповалов назвал принятый парламентом Ирана законопроект политическим шагом в сторону возможного военного ответа США.
Он признал, что убийство иранского генерала в Багдаде действительно попадает под понятие терроризма.
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"На самом деле Иран может ударить по США. <…> По сути, мы наблюдаем подготовку Ирана к ответным действиям. Эта подготовка носит разнообразный характер, в том числе она включает в себя ряд политических и дипломатических шагов", — приводит "360" слова Шаповалова.

Убийство Сулеймани

В конце декабря 2019 года США нанесли удары по нескольким объектам шиитской группировки "Каттаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии. В Пентагоне заявили, что эти действия были ответом на атаки движения на иракскую базу вблизи Киркука, в результате которых погиб гражданин США и получили ранения четверо американских военнослужащих.
В знак осуждения авиаударов недовольные решили штурмовать посольство США в столице Ирака.
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В ночь на третье января США нанесли ракетный удар в районе международного аэропорта Багдада. В результате погибли более десяти человек, в числе которых — иранский генерал Касем Сулеймани, а также заместитель иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.
Тегеран пригрозил отомстить. В свою очередь, президент США Дональд Трамп сообщил о готовности нанести "быстрый и сильный удар" по 52 иранским целям, в том числе объектам культуры, в случае нападения на американцев.
Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у Тегерана есть 13 сценариев мести США за гибель Сулеймани, даже "самый маленький" из которых "станет ночным кошмаром для Америки".
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиВладимир БрутерПарламент ИранаКасем СулейманиБлижний ВостокДональд ТрампМинистерство обороны СШАРоссияИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Вы призываете убить 300 миллионов американцев ?
7 января, 15:07
freizdorf
851360227
В статье политолог на прямой вопрос о террористах "американских военных" , признает что это вроде как и так, его журналисты заставили это признать. Но это просто политолог, почти как мы с вами. Кремль как всегда только озабочен.
7 января, 14:54
Радик Даутов
37602234
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