США выпустили предупреждение коммерческим судам на Ближнем Востоке

"Персидский залив, Ормузский пролив, Оманский залив, Аравийское море, Красное море, Аденский залив и Индийский океан - угроза коммерческим судам от Ирана и его марионеток", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления.
6 января, 08:00Китайские СМИ: возможно, ирано-американская война уже рядом
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы. Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.
6 января, 10:06Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю черные дни