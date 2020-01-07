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США выпустили предупреждение коммерческим судам на Ближнем Востоке
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РИА Новости

США выпустили предупреждение коммерческим судам на Ближнем Востоке

14:20 07.01.2020
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© AP Photo / Sebastian AbbotОманский залив
Оманский залив
© AP Photo / Sebastian Abbot
Оманский залив. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Морское управление США выпустило предупреждение коммерческим судам в связи с угрозами со стороны Ирана на Ближнем Востоке.
"Персидский залив, Ормузский пролив, Оманский залив, Аравийское море, Красное море, Аденский залив и Индийский океан - угроза коммерческим судам от Ирана и его марионеток", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления.
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