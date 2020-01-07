Патриарх Кирилл и Скворцова посетили больницу святого Владимира

"Важной частью моего празднования является посещение больных, в том числе детей, потому что считаю, что посещение человека, который переживает нелегкий момент своей жизни, может быть полезным для него, и для меня очень полезно видеть замечательную работу врачей, заботу родителей, мужество маленьких пациентов. Хотел бы всем пожелать полного исцеления от недугов и болезней, чтобы вы росли сильными, мужественными, умными и обязательно добрыми, потому что без добра в сердце человека не может быть счастья", - сказал он.