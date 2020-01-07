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Религия и мировоззрение
2020-01-07T14:16+0300
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Патриарх Кирилл и Скворцова посетили больницу святого Владимира
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РИА Новости

Патриарх Кирилл и Скворцова посетили больницу святого Владимира

14:16 07.01.2020
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© Фото : Министерство Здравоохранения РФ/Олег Салагай Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время посещения детской городской клинической больницы святого Владимира в Москве
 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время посещения детской городской клинической больницы святого Владимира в Москве
© Фото : Министерство Здравоохранения РФ/Олег Салагай
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в праздник Рождества Христова посетили детскую городскую клиническую больницу святого Владимира в Москве, пообщались с детьми, родителями и врачами, а также вручили подарки маленьким пациентам.
"Важной частью моего празднования является посещение больных, в том числе детей, потому что считаю, что посещение человека, который переживает нелегкий момент своей жизни, может быть полезным для него, и для меня очень полезно видеть замечательную работу врачей, заботу родителей, мужество маленьких пациентов. Хотел бы всем пожелать полного исцеления от недугов и болезней, чтобы вы росли сильными, мужественными, умными и обязательно добрыми, потому что без добра в сердце человека не может быть счастья", - сказал он.
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Предстоятель Русской православной церкви особо отметил работу врачей и медицинского персонала, который каждый день посвящает делу оказания помощи детям.
"Я хотел бы пожелать от всего сердца тем, кто лечит, сил, крепости духа, здравия и осознание того, что совершаемое вами дело имеет огромное значение для людей уже по одному тому, что результатом этой работы является исцеление человека. А здоровье есть непременное условие благополучной счастливой жизни, поэтому каждый доктор, помогающий больному, помогает стать счастливым. Дай Бог, чтобы это благородное делание, эта замечательная профессия пользовалась поддержкой общества, государства, а церковь исторически всегда была с теми, кто трудится для исцеления человеческих недугов", - подчеркнул патриарх Московский и всея Руси.
В качестве рождественского подарка дети получили наборы со сладостями, а больнице передано оборудование для ускорения послеоперационного восстановления, а также игрушки для игровых комнат.
Детская городская клиническая больница святого Владимира основана в 1876 году. В настоящее время в больнице работает 41 отделение, в том числе 21 клиническое, с общей коечной мощностью 814 коек, из них 24 койки реанимации и интенсивной терапии, 5 коек дневного стационара нефрологического профиля, консультативно-диагностическое отделение. В больнице работают 255 врачей, из них 88 имеют высшую квалификационную категорию по специальности, 4 профессора, 7 докторов медицинских наук, 44 кандидата медицинских наук.
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Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Вероника СкворцоваМосква
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