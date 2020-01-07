Число пострадавших в давке при прощании с Сулеймани выросло до 190

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Число пострадавших в давке на церемонии прощания с убитым иранским генералом Касемом Сулеймани выросло до 190, погибли 32 человека, сообщает телерадиокорпорация IRIB со ссылкой на медиков.
Ранее сообщалось о 35 погибших и 48 пострадавших.
"Из-за давки погибли 32 человека, 190 пострадали. Пострадавшие были доставлены в больницы и медицинские центры, им оказывается медицинская помощь", - заявил глава скорой помощи Пир Хосейн Куливанд.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы. Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.