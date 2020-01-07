В Израиле осудили раввина, оскорбившего репатриантов из СССР

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 янв - РИА Новости. Целый ряд израильских политиков осудил главного сефардского раввина Целый ряд израильских политиков осудил главного сефардского раввина Израиля Ицхака Йосефа за его оскорбительные высказывания в адрес русскоязычных граждан страны, пишет портал The Times of Israel

Заявления в адрес репатриантов из бывшего СССР прозвучали на встрече раввинов в Иерусалиме еще на прошлой неделе, однако вызвали волну возмущения во вторник, когда видео встречи было обнародовано порталом ynet

На видео Йосеф говорит о том, что репатриантов из стран бывшего Советского Союза завезли в Израиль, "чтобы они служили противовесом ультра-ортодоксам". Раввин отказался признавать значительную часть прибывших из СССР в Израиль евреями, обвинив выходцев с постсоветского пространства в намеренном противодействии религиозным иудеям.

"Сотни, тысячи или десятки тысяч ... приехали в Израиль на основании закона, определяющего, кто является евреем. Среди них очень многие совершенно не являются евреями, некоторые - коммунисты, многие ненавидят религию. Они не евреи... Они голосуют за партии, подстрекающие против ультра-ортодоксов и партии, выступающие против религии", - сказал Йосеф.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встал на защиту репатриантов, назвав слова раввина возмутительными.

"Это возмутительное утверждение. Иммиграция из бывшего СНГ является огромным благом для государства Израиль и всего еврейского народа. Правительство под моим руководством будет продолжать работать для репатриации и интеграции наших братьев и сестер из бывшего Советского Союза", - написал Нетаньяху в своём Twitter.

Лидер главного оппозиционного блока Израиля "Кахоль-Лаван" Бени Ганц потребовал извинений от Ицхака Йосефа.

"Хорошо было бы, если бы главный сефардский раввин как можно быстрее принес свои извинения... Сионизм с самого начала подчеркивал репатриацию в Эрец Исраэль (Земля Израиля - Прим. ред.) и Государство Израиль, как одну из основных ценностей. Наша военная и экономическая мощь, между всем прочим, основана на культурном, научном и социальном вкладе выходцев из стран бывшего Союза", - приводит заявление Ганца штаб "Кахоль-Лаван".

Председатель партии "Наш дом - Израиль" Авигдор Либерман призвал к отставке главного сефардского раввина.

"Требуем его немедленного отстранения... Главный раввин, который должен быть примером духовности для всего общества, позволяет себе грубые оскорбления в адрес существенной части израильтян. Слова главного раввина невозможно квалифицировать иначе, чем расизм и антисемитизм, и они не могут остаться безнаказанными", - говорится в заявлении Либермана, распространенном его пресс-службой.

Высказывание раввина также прокомментировал министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.

"Я считаю неуместными оскорбительные высказывания и недопустимые обобщения в адрес репатриантов. Как я говорил ранее, мы ценим решающий вклад русскоязычных репатриантов в реализацию идеалов сионизма, а также в укрепление и развитие государства Израиль", - приводит заявление главы израильского МИД его пресс-служба.