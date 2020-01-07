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Религия и мировоззрение
2020-01-07T14:00+0300
https://ria.ru/20200107/1563163370.html
В Израиле осудили раввина, оскорбившего репатриантов из СССР
https://cdn21.img.ria.ru/images/156316/29/1563162904_0:0:1755:987_1036x0_80_0_0_4c5b26844135823f28667d621df57067.jpg
РИА Новости

В Израиле осудили раввина, оскорбившего репатриантов из СССР

14:00 07.01.2020
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© AFP 2019 / Jack Guez Главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф
Главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф
© AFP 2019 / Jack Guez
Главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф . Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 янв - РИА Новости. Целый ряд израильских политиков осудил главного сефардского раввина Израиля Ицхака Йосефа за его оскорбительные высказывания в адрес русскоязычных граждан страны, пишет портал The Times of Israel.
Заявления в адрес репатриантов из бывшего СССР прозвучали на встрече раввинов в Иерусалиме еще на прошлой неделе, однако вызвали волну возмущения во вторник, когда видео встречи было обнародовано порталом ynet.
На видео Йосеф говорит о том, что репатриантов из стран бывшего Советского Союза завезли в Израиль, "чтобы они служили противовесом ультра-ортодоксам". Раввин отказался признавать значительную часть прибывших из СССР в Израиль евреями, обвинив выходцев с постсоветского пространства в намеренном противодействии религиозным иудеям.
"Сотни, тысячи или десятки тысяч ... приехали в Израиль на основании закона, определяющего, кто является евреем. Среди них очень многие совершенно не являются евреями, некоторые - коммунисты, многие ненавидят религию. Они не евреи... Они голосуют за партии, подстрекающие против ультра-ортодоксов и партии, выступающие против религии", - сказал Йосеф.
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встал на защиту репатриантов, назвав слова раввина возмутительными.
"Это возмутительное утверждение. Иммиграция из бывшего СНГ является огромным благом для государства Израиль и всего еврейского народа. Правительство под моим руководством будет продолжать работать для репатриации и интеграции наших братьев и сестер из бывшего Советского Союза", - написал Нетаньяху в своём Twitter.
Лидер главного оппозиционного блока Израиля "Кахоль-Лаван" Бени Ганц потребовал извинений от Ицхака Йосефа.
"Хорошо было бы, если бы главный сефардский раввин как можно быстрее принес свои извинения... Сионизм с самого начала подчеркивал репатриацию в Эрец Исраэль (Земля Израиля - Прим. ред.) и Государство Израиль, как одну из основных ценностей. Наша военная и экономическая мощь, между всем прочим, основана на культурном, научном и социальном вкладе выходцев из стран бывшего Союза", - приводит заявление Ганца штаб "Кахоль-Лаван".
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Председатель партии "Наш дом - Израиль" Авигдор Либерман призвал к отставке главного сефардского раввина.
"Требуем его немедленного отстранения... Главный раввин, который должен быть примером духовности для всего общества, позволяет себе грубые оскорбления в адрес существенной части израильтян. Слова главного раввина невозможно квалифицировать иначе, чем расизм и антисемитизм, и они не могут остаться безнаказанными", - говорится в заявлении Либермана, распространенном его пресс-службой.
Высказывание раввина также прокомментировал министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.
"Я считаю неуместными оскорбительные высказывания и недопустимые обобщения в адрес репатриантов. Как я говорил ранее, мы ценим решающий вклад русскоязычных репатриантов в реализацию идеалов сионизма, а также в укрепление и развитие государства Израиль", - приводит заявление главы израильского МИД его пресс-служба.
Скандал вокруг слов главного сефардского раввина Израиля вспыхнул на фоне предвыборной кампании перед третьими подряд выборами в израильский кнессет, которые назначены на 2 марта 2020 года.
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Религия и мировоззрениеБени ГанцНовости - Религия и мировоззрениеАвигдор ЛиберманБиньямин НетаньяхуСССРИзраиль
Популярные комментарии
В Израиль, за прошедший год из России (не СНГ) репатриировалось 12310 человек, в Еврейской автономной области в 100 раз меньше евреев, чем репатриировалось из России в Израиль за год.
7 января, 15:49
Ипполит Матвеевич
2901010
Зачем думать, можно просто посмотреть на факты. Спикер Кнессета репатриант из СССР, бывший министр обороны из СССР. А сколько меров городов, и на других руководящих должностях просто не счесть.
7 января, 15:55
Ипполит Матвеевич
2900001
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