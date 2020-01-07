Стало известно, что скрывает от пассажиров экипаж круизного судна

МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Бывший член экипажа круизного судна по имени Пол раскрыл секреты комфортного отдыха на корабле и объяснил, как сэкономить без потери качества отдыха и каких мест на борту лучше избегать, сообщает Express.
Пол утверждает, что некоторые услуги на корабле слишком дороги – приобретение фотографий местного фотографа, например. Посещать казино лучше в другом месте, на суше, отметил он, поскольку игровые автоматы на борту "устанавливают так, что вряд ли кто-нибудь выиграет джекпот".
При бронировании номера не стоит переплачивать за каюту с балконом, поскольку на судне столько развлечений, что в комнате туристы только спят, посоветовал бывший член экипажа.
"Чтобы получить массу подарков и лучшее обслуживание на протяжении всего круиза, в первый день дайте чаевые персоналу, который обслуживает именно вас, - говорит он. - И вы сможете почувствовать себя рок-звездой".
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"Во время круиза не пользуйтесь джакузи, - предостерегает Пол. - На всех лайнерах их чистят недостаточно хорошо, и там легко подхватить бактериальные инфекции, такие как стригущий лишай".
Еще нужно часто мыть руки, говорит Пол: "Я видел много вспышек норовируса на борту, и знаю, что заболевание может разрушить планы на отпуск". Симптомы крайне неприятны - рвота, диарея, головная боль и спазмы в желудке.
Также стоит приобрести "лучшую туристическую страховку", убежден бывший сотрудник лайнера. "Медицинские учреждения на кораблях плохо оборудованы для чего-либо, кроме легкой неотложной помощи, а врачи, работающие там, не всегда квалифицированны".
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