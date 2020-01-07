На Ямале площадь пожара в магазине автозапчастей возросла в 16 раз

Сотрудники МЧС во время тушения пожара в торговом доме "СВ" по улице Ямальской в городе Муравленко

ХАНТЫ-МАНСИЙСК/МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Площадь пожара в магазине автозапчастей в городе Муравленко ( Площадь пожара в магазине автозапчастей в городе Муравленко ( ЯНАО ) увеличилась в 16 раз, локализация объявлена на 800 квадратных метрах, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МЧС.

Утром во вторник в ведомстве сообщили о пожаре в торговом доме "СВ", который специализируется на продаже автозапчастей. Площадь возгорания на момент прибытия пожарных составляла 50 квадратных метров. Пострадал один мужчина, его с травмами различной степени тяжести доставили в городскую больницу.

"В 14.45 (12.45 мск) была объявлена локализация пожара на площади 800 квадратных метров. На данным момент работа по полной ликвидации пожара продолжается", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, магазин во вторник не работал в связи с праздниками. Тушение огня усложняется конструктивными особенностями здания - пожар распространялся "по пустотам чердачного помещения", добавил представитель окружного управления МЧС.