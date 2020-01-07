Посол назвал публикации о "следе Москвы" в атаке на МИД Австрии фейком

ВЕНА, 7 янв — РИА Новости. Посол России в Вене Дмитрий Любинский прокомментировал публикации австрийских СМИ о "российском следе" в хакерской атаке на МИД Австрии.
Внешнеполитическое ведомство республики в ночь на воскресенье подверглось кибернападению. МВД и МИД не исключили, что за этим может стоять некое государство.
Российский посол написал в Facebook, что "продолжающаяся несколько дней массированная хакерская атака" вызывает серьезные вопросы. Он напомнил, что официальный представитель МИД Петер Гугельбауэр рассказал журналистам, какие меры предпринимают в ведомстве совместно с экспертами МВД.
Расследование произошедшего также потребует значительных усилий, добавил дипломат.
"К большому сожалению, для (газеты. — Прим. ред.) Kronen Zeitung почему-то все уже и так ясно. На первую полосу сегодня, в день приведения к присяге нового правительства Австрии во главе с федеральным канцлером Себастьяном Курцем, вынесен заголовок: "Spionageattacke: Spur nach Moskau" ("Шпионская атака: след ведет в Москву"). Более чем наглядный пример распространения фейковых новостей. Не утруждая себя хоть какими-то фактами или хотя бы элементарным вопросом, кому это выгодно?"
Посол выразил надежду, что издание крупным шрифтом на первой полосе выпустит опровержение своей публикации.
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