Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-07T14:45+0300
https://ria.ru/20200107/1563162999.html
Посол назвал публикации о "следе Москвы" в атаке на МИД Австрии фейком
https://cdn21.img.ria.ru/images/152188/82/1521888286_0:0:2240:1260_1036x0_80_0_0_eef0f470f9ce969e47b7de0b110a6fcd.jpg
РИА Новости

Посол назвал публикации о "следе Москвы" в атаке на МИД Австрии фейком

13:34 07.01.2020 (обновлено: 14:45 07.01.2020)
11923
© Фото : посольство РФ в АвстрииПосол России в Австрии Дмитрий Любинский
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский
© Фото : посольство РФ в Австрии
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский. Архивное фото
ВЕНА, 7 янв — РИА Новости. Посол России в Вене Дмитрий Любинский прокомментировал публикации австрийских СМИ о "российском следе" в хакерской атаке на МИД Австрии.
Внешнеполитическое ведомство республики в ночь на воскресенье подверглось кибернападению. МВД и МИД не исключили, что за этим может стоять некое государство.
Российский посол написал в Facebook, что "продолжающаяся несколько дней массированная хакерская атака" вызывает серьезные вопросы. Он напомнил, что официальный представитель МИД Петер Гугельбауэр рассказал журналистам, какие меры предпринимают в ведомстве совместно с экспертами МВД.
Расследование произошедшего также потребует значительных усилий, добавил дипломат.

"К большому сожалению, для (газеты. — Прим. ред.) Kronen Zeitung почему-то все уже и так ясно. На первую полосу сегодня, в день приведения к присяге нового правительства Австрии во главе с федеральным канцлером Себастьяном Курцем, вынесен заголовок: "Spionageattacke: Spur nach Moskau" ("Шпионская атака: след ведет в Москву"). Более чем наглядный пример распространения фейковых новостей. Не утруждая себя хоть какими-то фактами или хотя бы элементарным вопросом, кому это выгодно?"

Дмитрий Любинский
Посол выразил надежду, что издание крупным шрифтом на первой полосе выпустит опровержение своей публикации.
Кибербезопасность
28 декабря 2019, 03:04
Киберэксперты предрекли миру новую холодную войну в 2020 году
154121238
Обсудить 7
Дмитрий ЛюбинскийМИД АвстрииАвстрияРоссияВ мире
Рекомендуем
Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
В России оценили признание Ираном американских военных террористами
Брюно Ле Мэр
Во Франции планируют перезапустить экономические отношения с Россией
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД России призвали зафиксировать "ошибку" в заявлении США
Здание Государственной Думы РФ
В ГД ответили Польше на планы запретить "российскую трактовку истории"
Мужчина держит польский флаг во время празднования Дня независимости в Варшаве
Польша хочет принять закон против "российской трактовки истории"
Президент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад в Соборе Святой Девы Марии в Дамаске, Сирия. 7 января 2020
Путин посетил российский командный пункт в Сирии
Картина Леонардо да Винчи Спаситель мира на аукционе Christie's в Лондоне. 24 октября 2017
Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории
Пешеходный пункт пропуска Нарва-2 на эстонско-российской границе
Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией
Протест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани
В Белом доме назвали причину убийства Сулеймани
Кибербезопасность
МИД Австрии ответил на сообщения о причастности России к кибератакам
Люди во время похорон генерал-майора Касема Сулеймани и командира Абу Махди аль-Мухандиса в Тегеране
Иран подготовил 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани
Президент Польши Анджей Дуда
Дуда объяснил отказ ехать на форум памяти холокоста
Резиденция президента США в Вашингтоне
Власти США начали готовить санкции против Ирака, пишет WP
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США
СМИ сообщили о переброске американских B-52 ближе к Ирану
На участке строительства трубопровода
"Тщетная попытка": Турция против нового "убийцы русского газа"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:47Иранские военные самолеты подняты в воздух, сообщает военный источник
03:43В Иране сообщили о второй волне ракетных ударов по базам США в Ираке
03:40Эспер и Помпео прибыли в Белый дом на совещание к Трампу
03:35Пентагон: данных о пострадавших или разрушениях на базе США пока нет
03:30Удары по базам США наносились баллистическими и крылатыми ракетами
03:27Пентагон прокомментировал удар Ирана по базам США в Ираке
03:20Силы США в Сирии приведены в повышенную боеготовность, сообщает СМИ
03:16Пентагон заявил, что примет все необходимые меры после атаки Ирана
03:13Не менее 10 ракет попали на территорию базы США в Ираке, сообщает СМИ
02:57Трампа проинформировали об обстреле баз в Ираке
02:54Иран заявил, что удар по объектам США - месть за смерть Сулеймани
02:51Иран нанес удар по объектам США в Эрбиле на севере Ирака, сообщает СМИ
02:48Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков
02:45Удар по базе США в Ираке был нанесен с территории Ирана, сообщает СМИ
02:32Иран взял ответственность за ракетный удар по авиабазе США в Ираке
02:29США подтверждают ракетный удар по своей авиабазе в Ираке, сообщает СМИ
02:23Иран нанес ракетный удар по американским объектам в Ираке
02:16Экспорт нефти из Венесуэлы сократился на треть на фоне санкций
02:06Большинство американцев ожидают войны с Ираном
01:51Оззи Осборн выпустил новый клип "Straight to Hell"
Лента новостейМолния