Посол назвал публикации о "следе Москвы" в атаке на МИД Австрии фейком

"К большому сожалению, для (газеты. — Прим. ред.) Kronen Zeitung почему-то все уже и так ясно. На первую полосу сегодня, в день приведения к присяге нового правительства Австрии во главе с федеральным канцлером Себастьяном Курцем, вынесен заголовок: "Spionageattacke: Spur nach Moskau" ("Шпионская атака: след ведет в Москву"). Более чем наглядный пример распространения фейковых новостей. Не утруждая себя хоть какими-то фактами или хотя бы элементарным вопросом, кому это выгодно?"