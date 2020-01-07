Патриарх Кирилл связал поражение Порошенко с ситуацией вокруг УПЦ

"Есть непримиримые отношения Православной Церкви и целого ряда националистически ориентированных организаций, но в общем я должен сказать, что мало-помалу ситуация на Украине меняется к лучшему. Дай Бог, чтобы это происходило по всем направлениям, как в отношениях Церкви и государства, так и в плане положения наших верующих на Украине. Конечно, хотелось бы, чтобы и в сфере российско-украинских отношений наметившаяся положительная динамика становилась все более и более мощной и приводила ко все более и более конкретным положительным последствиям", - заключил патриарх.