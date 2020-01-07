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Религия и мировоззрение
2020-01-07T13:24+0300
https://ria.ru/20200107/1563162797.html
Патриарх Кирилл связал поражение Порошенко с ситуацией вокруг УПЦ
https://cdn22.img.ria.ru/images/156264/81/1562648179_0:95:2727:1628_1036x0_80_0_0_fa5a10f0952223dd8a0d48fc4ad8ae26.jpg
РИА Новости

Патриарх Кирилл связал поражение Порошенко с ситуацией вокруг УПЦ

13:24 07.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Экс-президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл связывает поражение Петра Порошенко на прошлогодних выборах президента Украины с его вмешательством в дела канонической Украинской православной церкви, положение которой при нынешнем главе государства Владимире Зеленском, в целом, "меняется в лучшую сторону".
На Украине весной прошлого года прошли президентские выборы, в ходе которых артист Владимир Зеленский получил поддержку более чем 70% населения.
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"Сокрушительное поражение господина Порошенко, который, как известно, ездил с константинопольским томосом по всей Украине, желая таким образом обеспечить себе поддержку, является свидетельством того, что украинский православный народ не принял государственное вмешательство в дела Церкви, которое господин Порошенко олицетворял. Его философия - жизненная, политическая - оказалась битой. Народ не принял ни его, ни его взглядов на урегулирование церковных отношений, и это, конечно, замечательно", - сказал патриарх в традиционном Рождественском интервью на телеканале "Россия 1".
По его мнению, это свидетельствует "о мудрости православных украинцев, об их способности оставаться самими собой и выдерживать натиск со стороны".
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В то же время с приходом Владимира Зеленского, по оценке предстоятеля Русской православной церкви, "многое меняется в лучшую сторону", хотя "кое-где есть, конечно, определенная инерция".
"Есть непримиримые отношения Православной Церкви и целого ряда националистически ориентированных организаций, но в общем я должен сказать, что мало-помалу ситуация на Украине меняется к лучшему. Дай Бог, чтобы это происходило по всем направлениям, как в отношениях Церкви и государства, так и в плане положения наших верующих на Украине. Конечно, хотелось бы, чтобы и в сфере российско-украинских отношений наметившаяся положительная динамика становилась все более и более мощной и приводила ко все более и более конкретным положительным последствиям", - заключил патриарх.
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг УПЦПетр ПорошенкоПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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