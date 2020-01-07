В Карачаево-Черкесии скорая помощь насмерть сбила ребенка

НАЛЬЧИК 7 янв — РИА Новости. Автомобиль скорой помощи насмерть сбил восьмилетнего ребенка в Карачаево-Черкесии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД.
Отмечается, что ДТП произошло накануне около 15:10 в Зеленчукском районе, мальчик скончался на месте.
По данным собеседника агентства, ребенок стоял на обочине, а затем сделал несколько шагов на дорогу, пешеходного перехода там не было.
Скорая помощь в этот момент ехала с включенной сиреной и проблесковыми маячками, так как везла в больницу пострадавшего на курорте Архыз.