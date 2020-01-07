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В Карачаево-Черкесии скорая помощь насмерть сбила ребенка
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РИА Новости

В Карачаево-Черкесии скорая помощь насмерть сбила ребенка

13:23 07.01.2020 (обновлено: 16:50 07.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер скорой медицинской помощи
Фельдшер скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер скорой медицинской помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК 7 янв — РИА Новости. Автомобиль скорой помощи насмерть сбил восьмилетнего ребенка в Карачаево-Черкесии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД.
Отмечается, что ДТП произошло накануне около 15:10 в Зеленчукском районе, мальчик скончался на месте.
По данным собеседника агентства, ребенок стоял на обочине, а затем сделал несколько шагов на дорогу, пешеходного перехода там не было.
Скорая помощь в этот момент ехала с включенной сиреной и проблесковыми маячками, так как везла в больницу пострадавшего на курорте Архыз.
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АрхызЗеленчукский районПроисшествия
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