Лукашенко предрек Белоруссии непростой год

МИНСК, 7 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республику ожидает "очень непростой год", и призвал сохранить "независимость" страны.

Об этом белорусский лидер объявил во время посещения Свято-Елисаветинского женского монастыря в Минске. В одном из храмов обители Лукашенко по традиции зажег рождественскую свечу.

"Вы видите, что происходит в мире, что творится на международной арене. Это тяжелый период. Все предрекают рецессию в мировой экономике, застой. Но роста никто не прогнозирует", — цитирует Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии.

Глава государства отметил, что "год будет для кого-то тяжелым, для кого-то не очень", но в целом очень непростым.

"Нам надо много сделать для того, чтобы достойно пройти его, сохранив нашу страну, свою независимость", — подчеркнул белорусский президент.

Самым большим достоянием и достижением ушедшего года Лукашенко назвал сохранение мира и покоя в стране.

"Мир межконфессиональный и межнациональный — это то, чем гордится любое государство и прежде всего наша Беларусь", — подчеркнул он.

Президент напомнил, что в истории страны и ранее бывали непростые времена, она находилась "и в блокаде, и в изоляции, и санкции вводили" против нее.