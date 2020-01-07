Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-07T17:39+0300
https://ria.ru/20200107/1563162626.html
Лукашенко предрек Белоруссии непростой год
https://cdn22.img.ria.ru/images/156282/51/1562825179_0:0:3062:1723_1036x0_80_0_0_2d67c55414cabc64578e6fd2b0e80011.jpg
РИА Новости

Лукашенко предрек Белоруссии непростой год

13:13 07.01.2020 (обновлено: 17:39 07.01.2020)
23682
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 7 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республику ожидает "очень непростой год", и призвал сохранить "независимость" страны.
Об этом белорусский лидер объявил во время посещения Свято-Елисаветинского женского монастыря в Минске. В одном из храмов обители Лукашенко по традиции зажег рождественскую свечу.
"Вы видите, что происходит в мире, что творится на международной арене. Это тяжелый период. Все предрекают рецессию в мировой экономике, застой. Но роста никто не прогнозирует", — цитирует Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии.
Глава государства отметил, что "год будет для кого-то тяжелым, для кого-то не очень", но в целом очень непростым.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина в Санкт-Петербурге
1 января, 01:42
Лукашенко рассказал, что предстоит определить белорусам на выборах
"Нам надо много сделать для того, чтобы достойно пройти его, сохранив нашу страну, свою независимость", — подчеркнул белорусский президент.
Самым большим достоянием и достижением ушедшего года Лукашенко назвал сохранение мира и покоя в стране.
"Мир межконфессиональный и межнациональный — это то, чем гордится любое государство и прежде всего наша Беларусь", — подчеркнул он.
Президент напомнил, что в истории страны и ранее бывали непростые времена, она находилась "и в блокаде, и в изоляции, и санкции вводили" против нее.
"Мы — не Россия и другие крупные государства, не Евросоюз. И нам было непросто. Но только благодаря нашему единству мы выстояли. В этом единстве — залог всех наших успехов. И в этом единстве очень большую роль сыграла наша церковь: все конфессии — наша большая церковь, не только православные, не только католики, я имею в виду христиан, — все конфессии нашей страны", — заключил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
26 декабря 2019, 13:06
Лукашенко призвал чиновников быть начеку
60451291283
Обсудить 15
Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Кому бы продать свою независимость?.. Может НАТО надо?..
7 января, 13:18
Андрей Дашков
1840109
Все 24 года его бездарного правления были непростые. Для белорусов этот трёп уже привычное явление!
7 января, 14:20
АААндрей Андреев
2510005
Рекомендуем
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля
В Госдуме рассказали, как Жириновского могут наказать за раздачу денег
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
В "Яблоке" оскорбили Жириновского после слов о "крепостных и холопах"
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя
Небензя объяснил, почему Россия заблокировала заявление в Совбезе ООН
Вид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета
Назван самый привлекательный паспорт в мире
Люди во время похорон генерал-майора Касема Сулеймани и командира Абу Махди аль-Мухандиса в Тегеране
Иран подготовил 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани
Брюно Ле Мэр
Во Франции планируют перезапустить экономические отношения с Россией
Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
В России оценили признание Ираном американских военных террористами
Президент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад в Соборе Святой Девы Марии в Дамаске, Сирия. 7 января 2020
Путин посетил российский командный пункт в Сирии
Канцлер Австрии Себастьян Курц
Себастьян Курц стал канцлером Австрии
Картина Леонардо да Винчи Спаситель мира на аукционе Christie's в Лондоне. 24 октября 2017
Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории
Люди во время похорон генерал-майора Касема Сулеймани и командира Абу Махди аль-Мухандиса в Тегеране
В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани
Автомобиль скорой помощи на дороге
В Уфе пешехода в наушниках сбили сразу два автомобиля
Паспорт гражданина Украины
Украинцам усложнят правила въезда в страны Европы
Андрей Павленко
Малышева объяснила, почему онколог Павленко не предотвратил у себя рак
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
Американское СМИ рассказало о "российской угрозе" для стелсов НАТО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:47Иранские военные самолеты подняты в воздух, сообщает военный источник
03:43В Иране сообщили о второй волне ракетных ударов по базам США в Ираке
03:40Эспер и Помпео прибыли в Белый дом на совещание к Трампу
03:35Пентагон: данных о пострадавших или разрушениях на базе США пока нет
03:30Удары по базам США наносились баллистическими и крылатыми ракетами
03:27Пентагон прокомментировал удар Ирана по базам США в Ираке
03:20Силы США в Сирии приведены в повышенную боеготовность, сообщает СМИ
03:16Пентагон заявил, что примет все необходимые меры после атаки Ирана
03:13Не менее 10 ракет попали на территорию базы США в Ираке, сообщает СМИ
02:57Трампа проинформировали об обстреле баз в Ираке
02:54Иран заявил, что удар по объектам США - месть за смерть Сулеймани
02:51Иран нанес удар по объектам США в Эрбиле на севере Ирака, сообщает СМИ
02:48Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков
02:45Удар по базе США в Ираке был нанесен с территории Ирана, сообщает СМИ
02:32Иран взял ответственность за ракетный удар по авиабазе США в Ираке
02:29США подтверждают ракетный удар по своей авиабазе в Ираке, сообщает СМИ
02:23Иран нанес ракетный удар по американским объектам в Ираке
02:16Экспорт нефти из Венесуэлы сократился на треть на фоне санкций
02:06Большинство американцев ожидают войны с Ираном
01:51Оззи Осборн выпустил новый клип "Straight to Hell"
Лента новостейМолния