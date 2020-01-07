Лукашенко предрек Белоруссии непростой год

МИНСК, 7 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республику ожидает "очень непростой год", и призвал сохранить "независимость" страны.
Об этом белорусский лидер объявил во время посещения Свято-Елисаветинского женского монастыря в Минске. В одном из храмов обители Лукашенко по традиции зажег рождественскую свечу.
"Вы видите, что происходит в мире, что творится на международной арене. Это тяжелый период. Все предрекают рецессию в мировой экономике, застой. Но роста никто не прогнозирует", — цитирует Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии.
Глава государства отметил, что "год будет для кого-то тяжелым, для кого-то не очень", но в целом очень непростым.
"Нам надо много сделать для того, чтобы достойно пройти его, сохранив нашу страну, свою независимость", — подчеркнул белорусский президент.
Самым большим достоянием и достижением ушедшего года Лукашенко назвал сохранение мира и покоя в стране.
"Мир межконфессиональный и межнациональный — это то, чем гордится любое государство и прежде всего наша Беларусь", — подчеркнул он.
Президент напомнил, что в истории страны и ранее бывали непростые времена, она находилась "и в блокаде, и в изоляции, и санкции вводили" против нее.
"Мы — не Россия и другие крупные государства, не Евросоюз. И нам было непросто. Но только благодаря нашему единству мы выстояли. В этом единстве — залог всех наших успехов. И в этом единстве очень большую роль сыграла наша церковь: все конфессии — наша большая церковь, не только православные, не только католики, я имею в виду христиан, — все конфессии нашей страны", — заключил Лукашенко.
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