В Пермском крае два человека пострадали при столкновении 21 автомобиля

УФА, 7 янв — РИА Новости. Женщина и ребенок пострадали при столкновении свыше 20 автомобилей на трассе в Пермском крае, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах края.
По официальной информации управления МВД Пермского края, на трассе Пермь — Екатеринбург столкнулся 21 автомобиль.
"Столкнулся на трассе 21 автомобиль, это произошло на коротком участке дороги и примерно в одно время. Сотрудники дорожной службы разбираются на месте происшествия ", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
По данным источника агентства, в аварии пострадали двое.
"Пострадали женщина и шестилетний ребёнок, они госпитализированы. Предположительно массовая авария произошла из-за погодных условий, в данной местности сильный туман", — рассказал РИА Новости источник.