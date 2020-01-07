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В Пермском крае два человека пострадали при столкновении 21 автомобиля
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РИА Новости

В Пермском крае два человека пострадали при столкновении 21 автомобиля

13:06 07.01.2020 (обновлено: 13:48 07.01.2020)
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© Фото : Страница во ВКонтакте "ЧП Кунгур"Массовое ДПТ на трассе Пермь-Екатеринбург
Массовое ДПТ на трассе Пермь-Екатеринбург
© Фото : Страница во ВКонтакте "ЧП Кунгур"
УФА, 7 янв — РИА Новости. Женщина и ребенок пострадали при столкновении свыше 20 автомобилей на трассе в Пермском крае, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах края.
По официальной информации управления МВД Пермского края, на трассе Пермь — Екатеринбург столкнулся 21 автомобиль.

"Столкнулся на трассе 21 автомобиль, это произошло на коротком участке дороги и примерно в одно время. Сотрудники дорожной службы разбираются на месте происшествия ", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

По данным источника агентства, в аварии пострадали двое.

"Пострадали женщина и шестилетний ребёнок, они госпитализированы. Предположительно массовая авария произошла из-за погодных условий, в данной местности сильный туман", — рассказал РИА Новости источник.

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