PwC предрекает замедление роста мировой экономики в 2020 году

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Темпы роста мировой экономики в 2020 году замедлятся до 3,4% по паритету покупательной способности, говорится в исследовании аудиторской компании PwC.
Отмечается, что с начала столетия долгосрочная среднегодовая величина этого показателя равнялась 3,8%. Замедление роста глобальной экономики в компании назвали "слоубализация".
В этих условиях напряженность в мировой торговле создаст сложности для мировых цепочек поставок и дальнейшей глобальной экономической интеграции.
Ожидается, что сфера услуг продолжит рост, в 2020 году их экспорт достигнет рекордных семи триллионов долларов, США и Великобритания сохранят ведущие позиции.
Численность населения в наступившем году составит 7,7 миллиарда человек. Около 50% общемирового прироста дадут Китай, Индия и страны Африки к югу от Сахары. Количество людей старше 60 лет в мире превысит миллиард человек.
Нефть в 2020 году сохранит свое положение наиболее предпочтительного источника энергии, США и Китай останутся крупнейшими потребителями.
Ранее Международный валютный фонд предупредил, что в 2020 году мир столкнется с очередными экономическими потрясениями. Причиной этого станет замедление роста и огромные государственные долги.
В ноябре в фонде сообщили, что глобальный долг побил очередной рекорд — 188 триллионов долларов, что составляет 230% стоимости всех товаров и услуг на планете. Притом что неустойчивой экономика считается уже при долге, превышающем 80% ВВП.
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