PwC предрекает замедление роста мировой экономики в 2020 году

Китайские инвесторы наблюдают за котировками ценных бумаг в брокерской конторе в Пекине, КНР. 6 июля 2018

© AP Photo / Mark Schiefelbein Китайские инвесторы наблюдают за котировками ценных бумаг в брокерской конторе в Пекине, КНР. 6 июля 2018

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Темпы роста мировой экономики в 2020 году замедлятся до 3,4% по паритету покупательной способности, говорится в исследовании аудиторской компании Темпы роста мировой экономики в 2020 году замедлятся до 3,4% по паритету покупательной способности, говорится в исследовании аудиторской компании PwC

Отмечается, что с начала столетия долгосрочная среднегодовая величина этого показателя равнялась 3,8%. Замедление роста глобальной экономики в компании назвали "слоубализация".

В этих условиях напряженность в мировой торговле создаст сложности для мировых цепочек поставок и дальнейшей глобальной экономической интеграции.

Ожидается, что сфера услуг продолжит рост, в 2020 году их экспорт достигнет рекордных семи триллионов долларов, США и Великобритания сохранят ведущие позиции.

Численность населения в наступившем году составит 7,7 миллиарда человек. Около 50% общемирового прироста дадут Китай , Индия и страны Африки к югу от Сахары. Количество людей старше 60 лет в мире превысит миллиард человек.

Нефть в 2020 году сохранит свое положение наиболее предпочтительного источника энергии, США и Китай останутся крупнейшими потребителями.

Ранее Международный валютный фонд предупредил, что в 2020 году мир столкнется с очередными экономическими потрясениями. Причиной этого станет замедление роста и огромные государственные долги.