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В Стамбуле более ста домов остались без крыш из-за циклона
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РИА Новости

В Стамбуле более ста домов остались без крыш из-за циклона

12:54 07.01.2020 (обновлено: 13:02 07.01.2020)
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© AFP 2019 / Bulent KilicШторм в результате мощного циклона у побережья Стамбула
Шторм в результате мощного циклона у побережья Стамбула
© AFP 2019 / Bulent Kilic
АНКАРА, 7 янв - РИА Новости. Мощный циклон, пришедший на северо-запад Турции, сорвал крыши у 108 зданий и повалил 128 деревьев в Стамбуле, говорится в заявлении мэрии города.
"Продолжающийся вторые суток ливень и шквалистый ветер стали причиной сбоя в работе транспорта, привели к росту числа аварий. На 1 квадратный метр выпало около 100 мм осадков. На 61 объекте произведена эвакуация из-за подтоплений. Ветром снесено 108 крыш, рухнули три опорных стены, повалено 128 деревьев. Пострадавших нет", - сообщили городские власти.
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Корреспондент РИА Новости, который едет из Анкары по направлению к Стамбулу, насчитал на трассе девять аварий, три из которых произошли с участием сразу нескольких автомобилей. Движение сильно затруднено.
Как сообщила РИА Новости одна из находящихся в Стамбуле российских туристок, из-за штормового ветра и обильных осадков туристам приходится отказаться от запланированной программы экскурсий. "Что творится в Стамбуле, это не описать словами! Дождь, дикий ветер, ураган по московским меркам, на Босфоре шторм", - сказала собеседница агентства.
По сообщению метеослужбы Турции, циклон будет бушевать над Стамбулом до среды.
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