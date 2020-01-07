В Стамбуле более ста домов остались без крыш из-за циклона

АНКАРА, 7 янв - РИА Новости. Мощный циклон, пришедший на северо-запад Турции, сорвал крыши у 108 зданий и повалил 128 деревьев в Мощный циклон, пришедший на северо-запад Турции, сорвал крыши у 108 зданий и повалил 128 деревьев в Стамбуле , говорится в заявлении мэрии города.

"Продолжающийся вторые суток ливень и шквалистый ветер стали причиной сбоя в работе транспорта, привели к росту числа аварий. На 1 квадратный метр выпало около 100 мм осадков. На 61 объекте произведена эвакуация из-за подтоплений. Ветром снесено 108 крыш, рухнули три опорных стены, повалено 128 деревьев. Пострадавших нет", - сообщили городские власти.

Корреспондент РИА Новости, который едет из Анкары по направлению к Стамбулу, насчитал на трассе девять аварий, три из которых произошли с участием сразу нескольких автомобилей. Движение сильно затруднено.

Как сообщила РИА Новости одна из находящихся в Стамбуле российских туристок, из-за штормового ветра и обильных осадков туристам приходится отказаться от запланированной программы экскурсий. "Что творится в Стамбуле, это не описать словами! Дождь, дикий ветер, ураган по московским меркам, на Босфоре шторм", - сказала собеседница агентства.