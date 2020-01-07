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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-07T12:50+0300
https://ria.ru/20200107/1563162159.html
В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
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РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев

12:50 07.01.2020
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПограничный переход "Насиб" на границе с Иорданией
Пограничный переход Насиб на границе с Иорданией
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Пограничный переход "Насиб" на границе с Иорданией. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Свыше одной тысячи беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Сирию с территорий иностранных государств возвратились 1 035 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 212 человек..., из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 823 человека", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что в места постоянного проживания внутри страны вывод беженцев не осуществлялся.
Отмечается, что за сутки восстановлены пять жилых домов и детский сад.
Кроме того, по данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,3 гектара территории. Также специалисты уничтожили 31 взрывоопасный предмет.
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