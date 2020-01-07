В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Свыше одной тысячи беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Сирию с территорий иностранных государств возвратились 1 035 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 212 человек..., из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 823 человека", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в места постоянного проживания внутри страны вывод беженцев не осуществлялся.
Отмечается, что за сутки восстановлены пять жилых домов и детский сад.
Кроме того, по данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,3 гектара территории. Также специалисты уничтожили 31 взрывоопасный предмет.