В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев

Пограничный переход "Насиб" на границе с Иорданией. Архивное фото

Пограничный переход "Насиб" на границе с Иорданией

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Свыше одной тысячи беженцев вернулись в Свыше одной тысячи беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки в Сирию с территорий иностранных государств возвратились 1 035 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 212 человек..., из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 823 человека", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в места постоянного проживания внутри страны вывод беженцев не осуществлялся.

Отмечается, что за сутки восстановлены пять жилых домов и детский сад.