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Рождественский телемост с космонавтами МКС. Прямая трансляция
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РИА Новости
Рождественский телемост с космонавтами МКС. Прямая трансляция
Патриарх Кирилл проводит телемост из Храма Криста Спасителя с космонавтами МКС. Сейчас на Международной космической станции находятся россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.
2020-01-07T15:45+0300
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PT1S

Рождественский телемост с космонавтами МКС. Прямая трансляция

15:45 07.01.2020
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Патриарх Кирилл проводит телемост из Храма Криста Спасителя с космонавтами МКС. Сейчас на Международной космической станции находятся россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.
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Храм Христа СпасителяМеждународная космическая станция (МКС)Центр управления полетамиПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)МоскваРоссия
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