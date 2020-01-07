Рождественский телемост с космонавтами МКС. Прямая трансляция

Патриарх Кирилл проводит телемост из Храма Криста Спасителя с космонавтами МКС. Сейчас на Международной космической станции находятся россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.