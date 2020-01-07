2020-01-07T15:45+0300
2020-01-07T15:45+0300
https://ria.ru/20200107/1563162049.html
Рождественский телемост с космонавтами МКС. Прямая трансляция
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РИА Новости
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РИА Новости
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Рождественский телемост с космонавтами МКС. Прямая трансляция
Патриарх Кирилл проводит телемост из Храма Криста Спасителя с космонавтами МКС. Сейчас на Международной космической станции находятся россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.
2020-01-07T15:45+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=5518538&type=mp4
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Рождественский телемост с космонавтами МКС. Прямая трансляция
Патриарх Кирилл проводит телемост из Храма Криста Спасителя с космонавтами МКС. Сейчас на Международной космической станции находятся россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.