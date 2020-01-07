Закон о поддержке многодетных семей необходим, заявил патриарх Кирилл

"Все знают хорошо, что мы категорически нуждаемся в увеличении количества нашего народа, в том, чтобы население выросло. Но не растет население, если в семье один ребенок; даже два ребенка в семье выводят лишь на нулевую отметку. Значит, как минимум три ребенка. А для того, чтобы подтолкнуть родителей к многочадству, нужно в первую очередь сделать шаги со стороны государства. Нужно принять законы, которые бы поддерживали такие семьи", - сказал патриарх в традиционном Рождественском интервью на телеканале "Россия 1".

По его словам, обязательно необходимо предусмотреть, чем должна заниматься женщина, у которой много детей: "должна ли она продолжать работать или ей можно как-то доплачивать за то, что она перестает сама зарабатывать деньги, отдавая здоровье и время своему ребенку, а значит, совершая очень важное дело с точки зрения государственной пользы". "Вот если бы нам удалось сдвинуть с места закон о многодетных семьях, то, думаю, в какой-то степени это подвигло бы наших людей к тому, чтобы заводить не только одного, двух, трех, но и больше детей", - добавил предстоятель Русской церкви.