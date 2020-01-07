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Религия и мировоззрение
2020-01-07T12:40+0300
https://ria.ru/20200107/1563161981.html
Закон о поддержке многодетных семей необходим, заявил патриарх Кирилл
https://cdn22.img.ria.ru/images/156315/81/1563158134_0:171:3035:1878_1036x0_80_0_0_a306de634cbfea162579842f22c1481c.jpg
РИА Новости

Закон о поддержке многодетных семей необходим, заявил патриарх Кирилл

12:40 07.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРождество Христово. Патриаршая литургия в Храме Христа Спасителя
Рождество Христово. Патриаршая литургия в Храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Отдельный закон о поддержке многодетных семей России необходим, чтобы выправить в стране демографическую ситуацию, и законодатели должны обратить на это внимание, заявил во вторник патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
По его словам, необходимо прописать статус многодетных семей и обозначить параметры их поддержки, определенные льготы.
"Все знают хорошо, что мы категорически нуждаемся в увеличении количества нашего народа, в том, чтобы население выросло. Но не растет население, если в семье один ребенок; даже два ребенка в семье выводят лишь на нулевую отметку. Значит, как минимум три ребенка. А для того, чтобы подтолкнуть родителей к многочадству, нужно в первую очередь сделать шаги со стороны государства. Нужно принять законы, которые бы поддерживали такие семьи", - сказал патриарх в традиционном Рождественском интервью на телеканале "Россия 1".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Божественной литургии в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры
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По его словам, обязательно необходимо предусмотреть, чем должна заниматься женщина, у которой много детей: "должна ли она продолжать работать или ей можно как-то доплачивать за то, что она перестает сама зарабатывать деньги, отдавая здоровье и время своему ребенку, а значит, совершая очень важное дело с точки зрения государственной пользы". "Вот если бы нам удалось сдвинуть с места закон о многодетных семьях, то, думаю, в какой-то степени это подвигло бы наших людей к тому, чтобы заводить не только одного, двух, трех, но и больше детей", - добавил предстоятель Русской церкви.
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Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Общество
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