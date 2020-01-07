Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2020-01-07T13:07+0300
https://ria.ru/20200107/1563161833.html
Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории
https://cdn24.img.ria.ru/images/150894/44/1508944414_0:0:5296:2980_1036x0_80_0_0_afe93cff60170489547f55dea47f44cf.jpg
РИА Новости

Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории

12:34 07.01.2020 (обновлено: 13:07 07.01.2020)
358461
© AP Photo / Kirsty WigglesworthКартина Леонардо да Винчи "Спаситель мира" на аукционе Christie's в Лондоне. 24 октября 2017
Картина Леонардо да Винчи Спаситель мира на аукционе Christie's в Лондоне. 24 октября 2017
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира" на аукционе Christie's в Лондоне. 24 октября 2017
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне создали 3D-модель картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" и раскрыли тайну прозрачного шара в руке Христа, символизирующего мироздание, сообщает MIT Technology Review.
© Фото : public domainКартина Леонардо Да Винчи "Спаситель мира"
Картина Леонардо Да Винчи Спаситель мира
© Фото : public domain
Картина Леонардо Да Винчи "Спаситель мира"
Так, шар почти не искажает пространство позади себя, что длительное время вызывало вопросы у искусствоведов, поскольку известно, что живописец и изобретатель занимался изучением оптики.
С помощью компьютерной графики исследователи выяснили, что предмет на картине — это полая сфера диаметром 6,8 сантиметра из стекла толщиной не более 1,3 миллиметра. Шар расположен на расстоянии 25 сантиметров от тела Христа.
Два года назад американский биограф Уолтер Айзексон в работе, посвященной да Винчи, выразил мнение, что художник пытался наделить Христа и его шар "чудесными свойствами", отметив, что если бы он точно передал искажения, то ладонь позади сферы была бы уменьшенной или увеличенной.
Картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира" долгое время считалась утраченной. В 2017 году ее продали на аукционе "Кристис" за 450 миллионов долларов, полотно стало самым дорогим произведением искусства в истории. Сейчас оно находится в частной коллекции.
Лувр
4 ноября 2019, 04:53Культура
Французский эксперт призвал Саудовскую Аравию выдать картину да Винчи Лувру
4105876192591
Обсудить 16
РИА НаукаНовости культурыВыставкиЛеонардо да ВинчиСШАЖивописьИскусство
Популярные комментарии
6,8 см - это чуть больше спичечного коробка. То есть шар с таким диаметром имеет размер мяча для большого тенниса. Вы хотите сказать, что Иисус на этой картине как гном или карлик с детской ручкой? Или ученые такие безграмотные, или автор статьи - строчит всякую ерунду не включая мозг. Также - поддерживаю freizdorf - почему исключают кварц и прочие "божественные" кристаллы (по типу хрустальных черепов)? Потому что признают, что Леонардо рисовал не Бога, а обычную модель с дешёвой бутафорией в руках и не мог включить фантазию?
7 января, 14:34
МКМакс Крест
2852000
Ну все, самая большая загадка человечества раскрыта.
7 января, 13:21
АКАндрей К
11210002
Рекомендуем
Здание Федеральной службы по интеллектуальной собственности в Москве
Роспатент назвал самые интересные патенты на изобретения 2019 года
Андрей Павленко
Малышева объяснила, почему онколог Павленко не предотвратил у себя рак
Протест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани
В Белом доме назвали причину убийства Сулеймани
Президент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад в Соборе Святой Девы Марии в Дамаске, Сирия. 7 января 2020
Путин посетил российский командный пункт в Сирии
Брюно Ле Мэр
Во Франции планируют перезапустить экономические отношения с Россией
Пункт продажи лотерейных билетов
Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 миллиона рублей
На участке строительства трубопровода
"Тщетная попытка": Турция против нового "убийцы русского газа"
Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
В России оценили признание Ираном американских военных террористами
Прохожий во время дождя на Красной площади
На пути к пропасти: Россия безнадежно отстала
Вифлеемская звезда
Как ученые объясняют феномен Вифлеемской звезды
Молодая пара в кровати со смартфонами
Они разрушат этот мир: пугающее поколение Z
Люди во время похорон генерал-майора Касема Сулеймани и командира Абу Махди аль-Мухандиса в Тегеране
Иран подготовил 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани
Паспорт гражданина Украины
Украинцам усложнят правила въезда в страны Европы
Стоп-кадр видео презентации игровой приставка Sony PS 5 на выставке CES в США
Sony раскрыла особенности PlayStation 5
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД России призвали зафиксировать "ошибку" в заявлении США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:47Иранские военные самолеты подняты в воздух, сообщает военный источник
03:43В Иране сообщили о второй волне ракетных ударов по базам США в Ираке
03:40Эспер и Помпео прибыли в Белый дом на совещание к Трампу
03:35Пентагон: данных о пострадавших или разрушениях на базе США пока нет
03:30Удары по базам США наносились баллистическими и крылатыми ракетами
03:27Пентагон прокомментировал удар Ирана по базам США в Ираке
03:20Силы США в Сирии приведены в повышенную боеготовность, сообщает СМИ
03:16Пентагон заявил, что примет все необходимые меры после атаки Ирана
03:13Не менее 10 ракет попали на территорию базы США в Ираке, сообщает СМИ
02:57Трампа проинформировали об обстреле баз в Ираке
02:54Иран заявил, что удар по объектам США - месть за смерть Сулеймани
02:51Иран нанес удар по объектам США в Эрбиле на севере Ирака, сообщает СМИ
02:48Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков
02:45Удар по базе США в Ираке был нанесен с территории Ирана, сообщает СМИ
02:32Иран взял ответственность за ракетный удар по авиабазе США в Ираке
02:29США подтверждают ракетный удар по своей авиабазе в Ираке, сообщает СМИ
02:23Иран нанес ракетный удар по американским объектам в Ираке
02:16Экспорт нефти из Венесуэлы сократился на треть на фоне санкций
02:06Большинство американцев ожидают войны с Ираном
01:51Оззи Осборн выпустил новый клип "Straight to Hell"
Лента новостейМолния