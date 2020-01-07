Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории

Картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира" на аукционе Christie's в Лондоне. 24 октября 2017

Картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира" на аукционе Christie's в Лондоне. 24 октября 2017

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth Картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира" на аукционе Christie's в Лондоне. 24 октября 2017

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне создали 3D-модель картины Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне создали 3D-модель картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" и раскрыли тайну прозрачного шара в руке Христа, символизирующего мироздание, сообщает MIT Technology Review.

© Фото : public domain Картина Леонардо Да Винчи "Спаситель мира" © Фото : public domain Картина Леонардо Да Винчи "Спаситель мира"

Так, шар почти не искажает пространство позади себя, что длительное время вызывало вопросы у искусствоведов, поскольку известно, что живописец и изобретатель занимался изучением оптики.

С помощью компьютерной графики исследователи выяснили, что предмет на картине — это полая сфера диаметром 6,8 сантиметра из стекла толщиной не более 1,3 миллиметра. Шар расположен на расстоянии 25 сантиметров от тела Христа.

Два года назад американский биограф Уолтер Айзексон в работе, посвященной да Винчи, выразил мнение, что художник пытался наделить Христа и его шар "чудесными свойствами", отметив, что если бы он точно передал искажения, то ладонь позади сферы была бы уменьшенной или увеличенной.