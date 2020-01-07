В Японии выдали ордер на арест жены Гона за дачу ложных показаний

ТОКИО, 7 янв - РИА Новости. Следственный отдел Токийской окружной прокуратуры получил ордер на арест жены экс-главы автомобильного концерна "Ниссан" (Nissan) Кароль Гон по обвинению в даче ложных показаний, сообщило во вторник агентство Следственный отдел Токийской окружной прокуратуры получил ордер на арест жены экс-главы автомобильного концерна "Ниссан" (Nissan) Кароль Гон по обвинению в даче ложных показаний, сообщило во вторник агентство Киодо

Как сообщалось ранее, ее муж Карлос Гон , находившийся в Японии под подпиской о невыезде, тайно бежал из страны перед Новым годом.

Прокуратура обвинила Кароль Гон в даче ложных показаний в апреле 2019 года. Жена экс-главы "Ниссана" покинула Японию еще весной прошлого года и развернула компанию по освобождению ее мужа.

Гон и его "правая рука" Грег Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что крупный бизнесмен декларировал не все свои доходы, и Келли, предположительно, ему помогал в этом.