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В Японии выдали ордер на арест жены Гона за дачу ложных показаний
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РИА Новости

В Японии выдали ордер на арест жены Гона за дачу ложных показаний

12:17 07.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкКарлос Гон
Карлос Гон
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Карлос Гон. Архивное фото
ТОКИО, 7 янв - РИА Новости. Следственный отдел Токийской окружной прокуратуры получил ордер на арест жены экс-главы автомобильного концерна "Ниссан" (Nissan) Кароль Гон по обвинению в даче ложных показаний, сообщило во вторник агентство Киодо.
Как сообщалось ранее, ее муж Карлос Гон, находившийся в Японии под подпиской о невыезде, тайно бежал из страны перед Новым годом.
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Прокуратура обвинила Кароль Гон в даче ложных показаний в апреле 2019 года. Жена экс-главы "Ниссана" покинула Японию еще весной прошлого года и развернула компанию по освобождению ее мужа.
Гон и его "правая рука" Грег Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что крупный бизнесмен декларировал не все свои доходы, и Келли, предположительно, ему помогал в этом.
Весной прошлого года адвокаты Гона внесли залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 14 миллионов долларов), после чего его отпустили под подписку о невыезде. До суда, который должен был состояться в Японии весной 2020 года, он не имел права покидать пределы страны.
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Карлос ГонЯпонияВ мире
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