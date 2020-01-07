В Японии выдали ордер на арест жены Гона за дачу ложных показаний

ТОКИО, 7 янв - РИА Новости. Следственный отдел Токийской окружной прокуратуры получил ордер на арест жены экс-главы автомобильного концерна "Ниссан" (Nissan) Кароль Гон по обвинению в даче ложных показаний, сообщило во вторник агентство Киодо.
Как сообщалось ранее, ее муж Карлос Гон, находившийся в Японии под подпиской о невыезде, тайно бежал из страны перед Новым годом.
Прокуратура обвинила Кароль Гон в даче ложных показаний в апреле 2019 года. Жена экс-главы "Ниссана" покинула Японию еще весной прошлого года и развернула компанию по освобождению ее мужа.
Гон и его "правая рука" Грег Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что крупный бизнесмен декларировал не все свои доходы, и Келли, предположительно, ему помогал в этом.
Весной прошлого года адвокаты Гона внесли залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 14 миллионов долларов), после чего его отпустили под подписку о невыезде. До суда, который должен был состояться в Японии весной 2020 года, он не имел права покидать пределы страны.