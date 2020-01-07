Комедия "Полицейский с Рублевки 2" собрала в прокате миллиард рублей

МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Комедия режиссера Ильи Куликова "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2" преодолела отметку кинотеатральных сборов в один миллиард рублей, сообщает kinobusiness.com.
Картина стала 14 российским фильмом-"миллиардником" в отечественном кинопрокате.
"Полицейский с Рублевки" стал еще и первой российской кинофраншизой, два фильма которой собрали в прокате более миллиарда рублей. Первый фильм о новогодних приключениях "рублевских" силовиков вышел на экраны в 2018 году, он стал самым кассовым за всю историю российского кино.
"Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2" вышел в прокат 12 декабря 2019 года. Коммерческий успех предопределил продолжение истории: к следующим новогодним праздникам планируется создать "Новогодний беспредел 3", и он будет мюзиклом.