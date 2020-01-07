Комедия "Полицейский с Рублевки 2" собрала в прокате миллиард рублей

"Полицейский с Рублевки" стал еще и первой российской кинофраншизой, два фильма которой собрали в прокате более миллиарда рублей. Первый фильм о новогодних приключениях "рублевских" силовиков вышел на экраны в 2018 году, он стал самым кассовым за всю историю российского кино.