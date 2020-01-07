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Культура
2020-01-07T14:17+0300
https://ria.ru/20200107/1563161246.html
Комедия "Полицейский с Рублевки 2" собрала в прокате миллиард рублей
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РИА Новости

Комедия "Полицейский с Рублевки 2" собрала в прокате миллиард рублей

14:17 07.01.2020
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© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Полицейский с Рублевки"
Кадр из фильма Полицейский с Рублевки
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Комедия режиссера Ильи Куликова "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2" преодолела отметку кинотеатральных сборов в один миллиард рублей, сообщает kinobusiness.com.
Картина стала 14 российским фильмом-"миллиардником" в отечественном кинопрокате.
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Фильм "Холоп" собрал в российском прокате более миллиарда рублей
"Полицейский с Рублевки" стал еще и первой российской кинофраншизой, два фильма которой собрали в прокате более миллиарда рублей. Первый фильм о новогодних приключениях "рублевских" силовиков вышел на экраны в 2018 году, он стал самым кассовым за всю историю российского кино.
"Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2" вышел в прокат 12 декабря 2019 года. Коммерческий успех предопределил продолжение истории: к следующим новогодним праздникам планируется создать "Новогодний беспредел 3", и он будет мюзиклом.
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