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https://ria.ru/20200107/1563160981.html
Зеленский рассказал Помпео о планах по установлению мира в Донбассе
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РИА Новости

Зеленский рассказал Помпео о планах по установлению мира в Донбассе

11:57 07.01.2020
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 7 янв – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео рассказал о планах украинского правительства по установлению мира в Донбассе, сообщила во вторник пресс-служба главы украинского государства.
"Зеленский подробно проинформировал Майка Помпео о результатах договоренностей, достигнутых во время "нормандской встречи" Германия, Россия, Украина и Франция - ред.), а также о планах украинского правительства по восстановлению мира на востоке Украины", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, госсекретарь США "отметил освобождение пленных и приветствовал заключение важного контракта на транзит газа в Европу".
Также сообщается, что Зеленский выразил особую благодарность президенту США Дональду Трампу и Конгрессу за решение о предоставлении финансовой и материальной помощи Киеву в сфере безопасности.
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Кроме того, собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке. "Президент Украины выразил обеспокоенность возможным обострением ситуации в Ираке и регионе, если силы США и коалиции преждевременно покинут страну", - говорится в сообщении.
"Достигнута договоренность, что эти и другие вопросы будут подробно обсуждаться в ходе встречи Владимира Зеленского и государственного секретаря США. Кроме того, стороны обменялись поздравлениями по случаю Рождественских праздников", - отмечается в сообщении.
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Майк ПомпеоДонбассВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
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