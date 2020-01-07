Зеленский рассказал Помпео о планах по установлению мира в Донбассе

"Зеленский подробно проинформировал Майка Помпео о результатах договоренностей, достигнутых во время "нормандской встречи" Германия, Россия, Украина и Франция - ред.), а также о планах украинского правительства по восстановлению мира на востоке Украины", - говорится в сообщении.