Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-07T11:48+0300
https://ria.ru/20200107/1563160811.html
В Крыму один человек погиб и трое пострадали в ДТП
https://cdn25.img.ria.ru/images/155907/19/1559071912_9:361:3009:2048_1036x0_80_0_0_1624d19c7822b658e0109a1ded1ba710.jpg
РИА Новости

В Крыму один человек погиб и трое пострадали в ДТП

11:48 07.01.2020
2309
© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись в Крыму, в результате дорожной аварии трое человек пострадали, а один погиб, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
ДТП произошло минувшей ночью на трассе "Таврида" в районе села Крымская Роза (Белогорский район).
"Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были транспортированы к карете скорой помощи. Погибший оказался зажат в деформированном авто. Спасатели при помощи специнструмента извлекли тело из машины", - сказал журналистам Шахов.
По его словам, на месте аварии спасатели обозначили рабочую зону с помощью сигнальных конусов и обеспечили противопожарную безопасность.
В пресс-службе министерства уточнили, что всего столкнулось четыре автомобиля.
"Три человека пострадали, один – получил травмы несовместимые с жизнью", - подчеркнули в ведомстве.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
002353
Обсудить 0
КрымПроисшествия
Рекомендуем
Автомобили полиции
В Крыму полицейского задержали после ДТП с одним погибшим
Пограничник на границе Киргизии и Узбекистана
На границе Узбекистана и Киргизии произошла драка
Пункт продажи лотерейных билетов
Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 миллиона рублей
Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
В России оценили признание Ираном американских военных террористами
Андрей Павленко
Малышева объяснила, почему онколог Павленко не предотвратил у себя рак
Младенец
В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал Помпео о планах по установлению мира в Донбассе
Паспорт гражданина Украины
Украинцам усложнят правила въезда в страны Европы
Последствия пожара на территории дачного товарищества в Раменском районе
Восемь человек погибли при пожаре в бытовках в Подмосковье
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу
Автомобиль Следственного Комитета России
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
Автомобиль украинской полиции
В Одессе мужчина взорвал гранату в общежитии
Люди во время похорон генерал-майора Касема Сулеймани и командира Абу Махди аль-Мухандиса в Тегеране
Иран подготовил 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани
На участке строительства трубопровода
"Тщетная попытка": Турция против нового "убийцы русского газа"
Певица Валерия
В Сети раскритиковали Валерию за наряд на концерте в Воронеже
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:47Иранские военные самолеты подняты в воздух, сообщает военный источник
03:43В Иране сообщили о второй волне ракетных ударов по базам США в Ираке
03:40Эспер и Помпео прибыли в Белый дом на совещание к Трампу
03:35Пентагон: данных о пострадавших или разрушениях на базе США пока нет
03:30Удары по базам США наносились баллистическими и крылатыми ракетами
03:27Пентагон прокомментировал удар Ирана по базам США в Ираке
03:20Силы США в Сирии приведены в повышенную боеготовность, сообщает СМИ
03:16Пентагон заявил, что примет все необходимые меры после атаки Ирана
03:13Не менее 10 ракет попали на территорию базы США в Ираке, сообщает СМИ
02:57Трампа проинформировали об обстреле баз в Ираке
02:54Иран заявил, что удар по объектам США - месть за смерть Сулеймани
02:51Иран нанес удар по объектам США в Эрбиле на севере Ирака, сообщает СМИ
02:48Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков
02:45Удар по базе США в Ираке был нанесен с территории Ирана, сообщает СМИ
02:32Иран взял ответственность за ракетный удар по авиабазе США в Ираке
02:29США подтверждают ракетный удар по своей авиабазе в Ираке, сообщает СМИ
02:23Иран нанес ракетный удар по американским объектам в Ираке
02:16Экспорт нефти из Венесуэлы сократился на треть на фоне санкций
02:06Большинство американцев ожидают войны с Ираном
01:51Оззи Осборн выпустил новый клип "Straight to Hell"
Лента новостейМолния