В Крыму один человек погиб и трое пострадали в ДТП

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись в Крыму, в результате дорожной аварии трое человек пострадали, а один погиб, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
ДТП произошло минувшей ночью на трассе "Таврида" в районе села Крымская Роза (Белогорский район).
"Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были транспортированы к карете скорой помощи. Погибший оказался зажат в деформированном авто. Спасатели при помощи специнструмента извлекли тело из машины", - сказал журналистам Шахов.
По его словам, на месте аварии спасатели обозначили рабочую зону с помощью сигнальных конусов и обеспечили противопожарную безопасность.
В пресс-службе министерства уточнили, что всего столкнулось четыре автомобиля.
"Три человека пострадали, один – получил травмы несовместимые с жизнью", - подчеркнули в ведомстве.