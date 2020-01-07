СМИ: Германия передислоцирует солдат из Ирака в Кувейт и Иорданию

"Разумеется, мы с уважением отнесемся к любому суверенному решению правительства Ирака. Мы в принципиальном плане готовы продолжать оказывать нашу поддержку в международных рамках, если она будет востребована со стороны Ирака и ситуация будет этому располагать. Размещенные там (в Багдаде и Таджи) солдаты будут вскоре перемещены в Иорданию и Кувейт. Когда тренировки (иракских солдат) возобновятся, они могут быть возвращены", - цитирует агентство письмо.