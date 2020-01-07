СМИ: Германия передислоцирует солдат из Ирака в Кувейт и Иорданию

БЕРЛИН, 7 янв - РИА Новости. Германия передислоцирует часть контингента из Ирака в Кувейт и Иорданию на фоне обострения ситуации в стране после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает агентство DPA со ссылкой на письмо министров иностранных дел и обороны ФРГ Хайко Мааса и Аннегрет Крамп-Карренбауэр бундестагу.
Меры коснутся прежде всего военнослужащих, работающих в Багдаде и Таджи. В письме министры подчеркивают, что продолжают контакты с правительством Ирака для продолжения миссия бундесвера в стране.
"Разумеется, мы с уважением отнесемся к любому суверенному решению правительства Ирака. Мы в принципиальном плане готовы продолжать оказывать нашу поддержку в международных рамках, если она будет востребована со стороны Ирака и ситуация будет этому располагать. Размещенные там (в Багдаде и Таджи) солдаты будут вскоре перемещены в Иорданию и Кувейт. Когда тренировки (иракских солдат) возобновятся, они могут быть возвращены", - цитирует агентство письмо.
По данным агентства, в Таджи работает 27 немецких инструкторов, всего в стране находится 120 немецких военнослужащих.
Ранее парламент Ирака принял решение о выводе иностранных войск из страны после удара по территории вблизи международного аэропорта Багдада, в результате которого погиб видный иранский военачальник Касем Сулеймани. Удар не был согласован с иракскими военными.