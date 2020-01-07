Синоптик рассказала, ждать ли снегопада в Москве на этой неделе

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Практически всю неделю погода в столичном регионе будет чуть ниже нуля. Об этом RT рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Температура в ночные часы будет слабоотрицательной <…> где-то -1... -3 °С. Дневная температура в городе тоже около 0 °С. Исключением станет только ночь с 11 на 12 января. Один из центров поведёт себя как ныряющий циклон <…> именно с этим процессом мы ожидаем чуть большее количество снега", — пояснила синоптик.
По словам Поздняковой, вслед за этим циклоном может поступать более холодный воздух, но не морозный: вряд ли температура опустится ниже семи градусов ниже нуля даже ночью.
"Будет меняться практически только интенсивность осадков. Может быть снег от слабого до небольшого, значительного снегопада мы на этой неделе не ожидаем", — добавила Позднякова.
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