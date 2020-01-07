Синоптик рассказала, ждать ли снегопада в Москве на этой неделе

"Температура в ночные часы будет слабоотрицательной <…> где-то -1... -3 °С. Дневная температура в городе тоже около 0 °С. Исключением станет только ночь с 11 на 12 января. Один из центров поведёт себя как ныряющий циклон <…> именно с этим процессом мы ожидаем чуть большее количество снега", — пояснила синоптик.