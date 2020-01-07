Sony раскрыла особенности PlayStation 5

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан во время презентации на выставке CES-2020 показал слайд с особенностями игровой приставки PlayStation 5.
Консоль нового поколения получит специальный чип для 3D звука, привод Ultra HD Blu-Ray, скоростной SSD и поддержку трассировки лучей.
© SonyСтоп-кадр видео презентации игровой приставки Sony PS 5 на выставке CES в США
© Sony
Стоп-кадр видео презентации игровой приставки Sony PS 5 на выставке CES в США
Приставка поступит в продажу в конце 2020 года.
Во время презентации компания представила и официальный логотип PlayStation 5.
Международная конференция потребительской электроники CES проходила в Лас-Вегасе с 7 по 10 января.
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