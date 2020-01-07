Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-07T17:15+0300
https://ria.ru/20200107/1563160173.html
Sony раскрыла особенности PlayStation 5
https://cdn23.img.ria.ru/images/156316/10/1563161062_218:0:2319:1182_1036x0_80_0_0_0239287c9e4d1c00bd2ef63941136f43.jpg
РИА Новости

Sony раскрыла особенности PlayStation 5

11:34 07.01.2020 (обновлено: 17:15 07.01.2020)
81439
© SonyСтоп-кадр видео презентации игровой приставка Sony PS 5 на выставке CES в США
Стоп-кадр видео презентации игровой приставка Sony PS 5 на выставке CES в США
© Sony
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан во время презентации на выставке CES-2020 показал слайд с особенностями игровой приставки PlayStation 5.
Консоль нового поколения получит специальный чип для 3D звука, привод Ultra HD Blu-Ray, скоростной SSD и поддержку трассировки лучей.
© SonyСтоп-кадр видео презентации игровой приставки Sony PS 5 на выставке CES в США
Стоп-кадр видео презентации игровой приставка Sony PS 5 на выставке CES в США
© Sony
Стоп-кадр видео презентации игровой приставки Sony PS 5 на выставке CES в США
Приставка поступит в продажу в конце 2020 года.
Во время презентации компания представила и официальный логотип PlayStation 5.
Международная конференция потребительской электроники CES проходила в Лас-Вегасе с 7 по 10 января.
Приставки Sony Playstation на Tokyo Game Show в Японии
31 июля 2019, 10:19
Sony пригрозила поднять цены на PlayStation в США
22219178944
Обсудить 5
Sony CorporationPlayStationЛас-ВегасРоссияТехнологии
Популярные комментарии
Будущее за стриминговыми сервисами,эксклюзивность продуктов ps4 за последние годы почти сошла на нет.
7 января, 11:59
sFsupreme Fx
11010025
Рекомендуем
Пункт продажи лотерейных билетов
Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 миллиона рублей
Андрей Павленко
Малышева объяснила, почему онколог Павленко не предотвратил у себя рак
Логотип мессенджера WhatsApp
СМИ предупредили о "новогоднем вирусе" в WhatsApp
Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
В России оценили признание Ираном американских военных террористами
Отдыхающие на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии.
СМИ сообщили о бегстве туристов с зимних курортов Грузии
На участке строительства трубопровода
"Тщетная попытка": Турция против нового "убийцы русского газа"
Картина Леонардо да Винчи Спаситель мира на аукционе Christie's в Лондоне. 24 октября 2017
Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории
Автомобиль Следственного комитета России
Мать погибшего при спасении женщины в Павлове объяснила поступок сына
Певица Валерия
В Сети раскритиковали Валерию за наряд на концерте в Воронеже
Задержание подозреваемого
В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании девочки
Люди во время похорон генерал-майора Касема Сулеймани и командира Абу Махди аль-Мухандиса в Тегеране
Иран подготовил 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани
Президент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад в Соборе Святой Девы Марии в Дамаске, Сирия. 7 января 2020
Путин посетил российский командный пункт в Сирии
Последствия пожара на территории дачного товарищества в Раменском районе
СК назвал возможную причину пожара в Подмосковье
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи JCSAT 18/Kacific 1 с космодрома на мысе Канаверал
SpaceX вывела на орбиту 60 спутников Starlink
Круизное судно на рейде рядом с городом Илулиссат в акватории острова Гренландия
Стало известно, что скрывает от пассажиров экипаж круизного судна
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:47Иранские военные самолеты подняты в воздух, сообщает военный источник
03:43В Иране сообщили о второй волне ракетных ударов по базам США в Ираке
03:40Эспер и Помпео прибыли в Белый дом на совещание к Трампу
03:35Пентагон: данных о пострадавших или разрушениях на базе США пока нет
03:30Удары по базам США наносились баллистическими и крылатыми ракетами
03:27Пентагон прокомментировал удар Ирана по базам США в Ираке
03:20Силы США в Сирии приведены в повышенную боеготовность, сообщает СМИ
03:16Пентагон заявил, что примет все необходимые меры после атаки Ирана
03:13Не менее 10 ракет попали на территорию базы США в Ираке, сообщает СМИ
02:57Трампа проинформировали об обстреле баз в Ираке
02:54Иран заявил, что удар по объектам США - месть за смерть Сулеймани
02:51Иран нанес удар по объектам США в Эрбиле на севере Ирака, сообщает СМИ
02:48Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков
02:45Удар по базе США в Ираке был нанесен с территории Ирана, сообщает СМИ
02:32Иран взял ответственность за ракетный удар по авиабазе США в Ираке
02:29США подтверждают ракетный удар по своей авиабазе в Ираке, сообщает СМИ
02:23Иран нанес ракетный удар по американским объектам в Ираке
02:16Экспорт нефти из Венесуэлы сократился на треть на фоне санкций
02:06Большинство американцев ожидают войны с Ираном
01:51Оззи Осборн выпустил новый клип "Straight to Hell"
Лента новостейМолния