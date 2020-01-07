Студия "Союзмультфильм" в 2019 году выпустила 600 минут анимации

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Более 600 минут авторской и сериальной анимации выпустил "Союзмультфильм" в 2019 году, сообщила РИА Новости председатель правления студии Юлиана Слащева.

По ее словам, минувший год стал для анимационной индустрии продолжением активного становления. "Сейчас существует колоссальный запрос на отечественный контент, и наши студии постепенно наращивают производство. К примеру, только "Союзмультфильм" в этом году создал свыше 600 минут авторской и сериальной анимации, что на 100 минут больше, чем в прошлом, 2018 году."

"На сегодняшний день мы практически завершили первые сезоны наших мультсериалов "Простоквашино", "Оранжевая корова", "Монсики" (совместно с группой компаний "Рики"), и эти фильмы с большим успехом принимаются зрителем как в сети интернет, так и на ТВ, - рассказала Слащева. - Так, эпизоды "Простоквашино" собрали более 130 миллионов просмотров на Youtube.

В 2019 году студия запустила разработку новых серий мультфильма "Ну, погоди!", премьера которых запланирована на лето 2020 года, а также полнометражный фильм. В качестве эксперимента "Союзмультфильм" попробует создать анимационный сериал с командой, специализирующейся на создании компьютерных игр: новый фильм разрабатывается на игровом движке.

"В 2020 году откроется наш мультимедийный развлекательно-образовательный павильон на ВДНХ, где на экспериментах с дополненной реальностью будет построен целый ряд активностей. Помимо этого, мы продолжим распространение франшизы наших обучающих центров "Союзмультклуб". Один такой центр уже 2,5 года успешно работает на базе киностудии "Союзмультфильм", а второй откроется уже в январе 2020 года в подмосковном Королеве", - поделилась Слащева.

Важным направлением для деятельности "Союзмультфильма" остается образовательное направление: студия продолжит распространять обучающие технологии на основе сериалов "Простоквашино" и "Монсики". Также она заинтересована в формировании анимационных образовательных технопарков при крупных образовательных организациях.