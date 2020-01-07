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Культура
2020-01-07T12:13+0300
https://ria.ru/20200107/1563160102.html
Студия "Союзмультфильм" в 2019 году выпустила 600 минут анимации
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РИА Новости

Студия "Союзмультфильм" в 2019 году выпустила 600 минут анимации

12:13 07.01.2020
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© СоюзмультфильмМультфильм "Умка"
Мультфильм Умка
© Союзмультфильм
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Более 600 минут авторской и сериальной анимации выпустил "Союзмультфильм" в 2019 году, сообщила РИА Новости председатель правления студии Юлиана Слащева.
По ее словам, минувший год стал для анимационной индустрии продолжением активного становления. "Сейчас существует колоссальный запрос на отечественный контент, и наши студии постепенно наращивают производство. К примеру, только "Союзмультфильм" в этом году создал свыше 600 минут авторской и сериальной анимации, что на 100 минут больше, чем в прошлом, 2018 году."
"На сегодняшний день мы практически завершили первые сезоны наших мультсериалов "Простоквашино", "Оранжевая корова", "Монсики" (совместно с группой компаний "Рики"), и эти фильмы с большим успехом принимаются зрителем как в сети интернет, так и на ТВ, - рассказала Слащева. - Так, эпизоды "Простоквашино" собрали более 130 миллионов просмотров на Youtube.
В 2019 году студия запустила разработку новых серий мультфильма "Ну, погоди!", премьера которых запланирована на лето 2020 года, а также полнометражный фильм. В качестве эксперимента "Союзмультфильм" попробует создать анимационный сериал с командой, специализирующейся на создании компьютерных игр: новый фильм разрабатывается на игровом движке.
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"В 2020 году откроется наш мультимедийный развлекательно-образовательный павильон на ВДНХ, где на экспериментах с дополненной реальностью будет построен целый ряд активностей. Помимо этого, мы продолжим распространение франшизы наших обучающих центров "Союзмультклуб". Один такой центр уже 2,5 года успешно работает на базе киностудии "Союзмультфильм", а второй откроется уже в январе 2020 года в подмосковном Королеве", - поделилась Слащева.
Важным направлением для деятельности "Союзмультфильма" остается образовательное направление: студия продолжит распространять обучающие технологии на основе сериалов "Простоквашино" и "Монсики". Также она заинтересована в формировании анимационных образовательных технопарков при крупных образовательных организациях.
"Такой эксперимент мы сейчас будем проводить с Донским государственным технологическим университетом - при вузе будет создан образовательный технопарк, где можно будет обучиться и принимать участие в создании проектов киностудии "Союзмультфильм", - заключила предправления студии.
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