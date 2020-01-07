Источник: хуситы запустили баллистическую ракету по йеменской армии

КАИР, 7 янв - РИА Новости. Повстанцы из движения "Ансар Аллах" запустили баллистическую ракету по военной базе армии Йемена, 10 военнослужащих погибли, сообщил РИА Новости военный источник.
"Баллистическая ракета ударила по тренировочной базе четвертой бригады запаса Садрин в районе Мрейс на севере провинции Далеи (центр Йемена) ... Десять военных убиты, есть раненные",- рассказал собеседник агентства.
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Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.